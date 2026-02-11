瞓唔著只因揀錯被？近六成人用1款被改善失眠！中醫揭3招瞓得更好

失眠可能是寢具不對？有中醫指出，若經常失眠有可能是選錯被子，有研究發現，有六成人使用1款被子後，改善了睡眠質素，甚至解決了失眠問題。中醫指出，有3方法可促進放鬆，幫助入睡。

瞓唔著只因揀錯被？ 中醫師林冠良在其Facebook專頁上分享指，許多失眠患者求診時也表示自己曾試過聽白噪音、用精油或服用安眠產品，而效果卻反反覆覆。林醫師強調，這些患者可能忽略了寢具重量的影響，在睡眠醫學的研究中，這其實可能是一種很簡單的「物理輔助」。有研究顯示，重的被子可能對睡眠質量有顯著影響。根據瑞典烏普薩拉大學的研究，使用重力被(約體重 12%)的受試者，其睡前一小時唾液中的「褪黑激素」濃度比使用輕被子時增加了約32%。這表明被子的重量能促進放鬆，幫助入睡。林醫師解釋，由於褪黑激素是一種自然的「休息訊號」，它告訴身體該放鬆並準備入睡。當重力被施加於身體時，產生的深壓觸覺刺激(Deep Pressure Stimulation)就像被擁抱一樣，給予安全感，促使身體進入更好的放鬆狀態。

近六成人用1款被改善失眠！ 在另一項發表於《臨床睡眠醫學期刊》的研究中，120位失眠患者被分為兩組，分別使用重力被(6至8kg)和普通輕被子經過4周的觀察。結果顯示： 改善程度：59.4%的重力被組別在失眠嚴重度上減半，對照組只有5.4%。

緩解比例：42.2%的重力被組別達到緩解標準，顯著提升睡眠品質，對照組僅為3.6%。

日間狀態：白天的疲勞感和焦慮指數也顯著下降。 林醫師指，雖然每個人的體質不同，但研究亦顯示重力被對某些人來說，可能是一個有效的非藥物選擇。

3招瞓得更好 如果你希望使用重力被，他提出以下幾個建議： 1. 選擇適當重量： 建議的重量約為體重的10%至12%。例如，你的體重大約60kg，那麼重力被可以選擇6kg左右。 2. 測試效果： 不必急著購買新被子，可以將家庭中的兩條厚棉被疊在一起試用，看看是否能帶來舒適的包覆感。 3. 小心使用： 年長者氣虛或有呼吸道問題(氣喘、睡眠窒息止症)的人應謹慎使用重力被，最好在使用前諮詢醫生。 林醫師表示，有很多原因引致失眠，重力被只是一個好的輔助工具，而是萬靈丹。若發現更換被子和調整作息後，仍難以入睡，就可能是體內在氣血的平衡需要調整。若問題涉及頸椎位置不對、骨盆歪斜，影響到氣血上行頭部時，就需要及時找求醫檢查。