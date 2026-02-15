過年一到就頭痛、胃痛、瞓唔著？醫揭原因 出現呢4種狀況立刻求醫

每逢年節前後，門診中因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而就診的患者明顯增加。

農曆新年本是團圓與休息的時刻，但對許多現代人而言，卻是一年之中壓力最密集的階段。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹醫生觀察發現，每逢年節前後，門診中因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而求診的患者明顯增加。這群患者往往先在腸胃科或神經內科做了各項檢查，卻查不出器質性病變，也就是未發現能解釋症狀的生理結構異常。這正是典型的「身心症」，當你的意識在告訴自己「我要忍耐」時，身體已經先一步發出警報。

長媳的十年惡夢 不是忍耐就能解決

蔡芳茹醫生分享一位45歲張女士的故事。身為家中長媳，她連續十年只要一過冬至，就開始出現嚴重的焦慮與肩頸痠痛。每當除夕夜全家圍爐，她卻因為胃絞痛無法進食，甚至引發夫妻間激烈的爭吵。

「許多女性承受著『必須讓所有人滿意』的長期內在要求。」蔡芳茹醫生分析，壓力來源並非單一事件，而是多重角色期待的總和：祭拜的繁文縟節、準備數十人的賀年菜、應對親戚之間的比較。透過專業門診介入，並非僅開立處方藥物，蔡芳茹醫生更擔任「支持性引導者」，引導張女士與丈夫持續溝通，最終達成「團年飯改外賣、提前一天返家休息」的共識，才讓她終結了長達十年的過年惡夢。