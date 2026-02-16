80歲翁反覆貧血查不出原因 竟是多發性骨髓瘤作祟

一名80多歲男性，原因慢性腎臟病合併腸胃道出血住院治療，返家後由家人照護，未料短時間內再度出現嚴重貧血，轉至新竹臺大分院急症。抽血檢查發現血紅素僅4.2 g/dL，遠低於正常值，醫療團隊隨即安排進一步評估，釐清反覆貧血與出血的真正原因。

腎功能惡化不單純 檢查揪出關鍵線索 醫療團隊評估發現，病人腎功能惡化的速度與原有慢性腎臟病進展並不相符，研判可能另有潛在病因，遂安排免疫蛋白電泳檢查，發現異常免疫球蛋白。同時，病人長期有腰背疼痛問題，影像檢查顯示胸椎與腰椎多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，臨床高度懷疑為多發性骨髓瘤。

完成骨髓檢查 確認多發性骨髓瘤 在進一步檢查前，病人與家屬對侵入性檢查風險有所顧慮。經醫療團隊完整說明檢查必要性與可能風險後，順利完成骨髓檢查，最終確診為多發性骨髓瘤。後續治療採用標靶藥物有效控制骨髓瘤病情，也同步改善因腎臟病相關血管異常增生所引起的腸胃道出血，貧血狀況明顯改善，病人順利返家休養。

症狀易被誤認老化 醫籲提高警覺 新竹臺大分院血液腫瘤科陳建源醫生指出，多發性骨髓瘤常見症狀包括貧血、腎功能不全、骨頭疼痛或反覆骨折，以及高血鈣，好發於中老年族群，臨床上常被誤以為是老化、退化性骨病變或慢性病惡化，導致延誤診斷。

藥物進步 穩定病情降併發症 陳建源醫生表示，隨著治療持續進步，目前已可透過標靶藥物、免疫調節藥物合併類固醇治療，並依病人狀況搭配輸血、骨骼與腎臟照護等支持性治療，有助於穩定病情並降低併發症風險。 他也提醒，中老年族群若出現不明原因貧血、腎功能突然惡化、長期腰背疼痛、不明原因骨折，或高血鈣引起的倦怠、食慾不振等症狀，應及早就醫評估，把握治療時機。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】