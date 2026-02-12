食得少有運動都減唔到磅？營養師教吃3種食物擺脫樽頸位

縱使人人都說飲食和運動都可以減肥，但方法有誤也可能會卡關？有營養師指出，很多人也發現自己即使吃得很少，且有做運動，體重也一直高企的情況。營養師指出，可能是在飲食選擇上出現問題，她指出有3種食有助擺脫減肥樽頸位，並指出有3種常見陷阱，也會令減肥計劃停滯不前。

食得少有運動都減唔到磅？ 營養師廖欣儀在其Facebook專頁上分享指，許多減脂族就算努力飲控和做運動都會跌入減肥樽頸位，甚至會出現肚脹或便秘的情況。她提醒，這種情況下，其實是需要考慮自己的纖維質或水分攝取是否足夠，若在減脂期間只專注於少吃、戒澱粉和無油，那麼腸道蠕動會變慢，排便不順，體重自然不會有好的變化。

3種食物擺脫樽頸位 她建議，減脂族真正需要的高纖選擇 1. 深綠色蔬菜、菇類、海藻類： 這些食物體積大、熱量低，是減脂期最安全的纖維來源。 2. 原型全穀控量吃： 不需要吃大量吃澱粉，而是選擇原型穀類並適量進食。腸道需要這些纖維來推動蠕動。 3. 適量低 GI 水果： 如蘋果、奇異果和番石榴，一天1–2份就夠。水溶性纖維有助於保水，讓糞便不乾硬。

3種常見減肥陷阱 另外，營養師亦強調，在減肥期間也有以下3種常見陷阱，會導致減肥不順利：

1. 只吃生菜，不吃熟蔬菜： 由於生菜纖維較粗，體積較大，對腸胃功能偏弱的人會有刺激性，易致脹氣。不妨試著烚熟蔬菜並灑點橄欖油，這樣更易消化，也能幫助排便。 2. 纖維吃很多，但水喝太少： 纖維會吸水增加糞便體積，若水不夠，反而會導致糞便乾硬。增加纖維時，務必同步補充水分。 3. 完全不吃油： 油脂是腸道蠕動的重要推手之一，長期完全不吃油會使腸道潤滑度不足。攝取優質好油小量即可。 營養師總結，減脂族的纖維質補充方法包括：

熟蔬菜一餐1至1.5碗。 每日喝水量 ≥ 體重 × 30 ml。 好油脂＋纖維一起吃。 適量原型穀類、低 GI 水果。 規律運動，保持身體活動。 營養師表示，減脂不是單純少吃，而是聰明選擇健康食物。當腸道運作正常，體重和腰圍才會順利下跌。