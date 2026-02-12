熱門搜尋:
健康
出版：2026-Feb-12 09:00
更新：2026-Feb-12 09:00

長命百歲不是基因強 1招抵銷70%早死風險 醫生揭10大長壽秘訣

長命不是遺傳！有醫生指出，其實活到100歲不是因為基因強，有研究發現，就算遺傳風險，只要透過1種行為，依然能抵銷約60%至70%的早死風險。醫生指出有10大長壽秘訣。

長命百歲不是基因強

腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁上分享指，不要以為活到100歲只是靠「命好」或「基因強」，根據最新的全球長壽數據與《Nature Medicine》的文獻報告，基因只決定了約25%的壽命，其餘的75%全在於你每天的飲食、睡眠與情緒管理。現代醫學對「表觀遺傳學」(Epigenetics)的理解已達到新高度。研究顯示，雖然你的DNA序列是固定的，但你的生活方式將「開關」打開或關閉長壽基因。因此，即便有遺傳風險，只要優化生活方式，依然能抵銷約60%至70%的早死風險。

55歲男日跑5公里養生腎功能受損

洪醫生分享一宗案例指，一名55歲男子每天都會跑5公里養生，而且亦不煙不酒，還會刻意減低鹽攝取量，然而，他熱愛醬料，像是沙茶醬和醬油，最終導致在一次健康檢查後發現自己的腎臟年齡已經80歲，腎臟功能受到嚴重損害。洪醫生強調，隱形的化學添加物和高鈉成分同樣危險。

食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖）

10大長壽秘訣

所以，擁有健康的生活方式也要夠全面。根據2026最新醫學研究，對十大長壽秘訣深度解析：

1. 戒掉超加工與「重口味」食品：

  • 當增加攝取10%超加工食品(特別是濃縮醬料、調味粉)，死亡風險就上升12%。

  • 這些食品中的高磷與隱性果糖會加速腎臟衰竭，死亡風險上升。

2. 採納 AHEI(Alternative Healthy Eating Index) 飲食法：

  • 遵循AHEI指數的人，健康老化的機率提升了86%。

  • 多攝取全穀類(玄米、燕麥)、堅果與豆類， 每天一湯匙橄欖油，限制紅肉，每周不超過兩次，嚴禁喝含糖飲料。

3. 每周兩次阻力訓練：

  • 骨骼肌在運動時會釋放出一種名為「肌動蛋白」的激素，能直接進入大腦預防失智。

  • 握力或大腿力量每增加 10%，全因死亡率下降約15%。

  • 每周進行兩次「大肌群」訓練，如深蹲或伏地挺身。

  • 每周兩次阻力訓練：肌肉是你的「抗衰老銀行」。

    • 4. 啟動細胞自噬：

    • 透過168小時斷食模式，清理細胞內的廢物與損傷。

    5. 建立社交關係：

    • 研究表明，社交滿意度比膽固醇更能預測健康與長壽。

    • 孤獨產生的發炎反應(IL-6 上升)對身體的傷害等同於每天抽15支煙。

    6. 低劑量雷帕黴素：

    • 這種免疫抑制劑在新研究中顯示能延緩生物學年齡。

    7. 深度睡眠與類淋巴排毒：

    • 深度睡眠時大腦會自動沖洗導致阿茲海默症的類澱粉蛋白，維持腦部健康。

  • 睡不到6小時的人，就無法沖走這種廢物。

    • 8. 管理環境暴露：

    • 環境對壽命的影響力高達17%，遠超遺傳，空氣質量與光污染對壽命影響大，建議居住環境保持黑暗並保持空氣清新。

    • 睡覺時環境必須全黑，且家中使用高效空氣清淨機，能讓你的端粒(Telomere)縮短速度減慢20%。

    9. 益生菌與腸腦軸線：

    • 無糖乳酪、康普茶或納豆有助於腸道健康，增強免疫力。

    10. 掌控熱應激：

    • 每周進行桑拿或熱水浴，有助於心血管健康。

    洪醫生指，一個健康的選擇將在未來十年回報給你。長壽不只是多活幾年，而是讓生活更加美好，能享受和孫子在公園奔跑的時光。

