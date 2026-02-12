長命百歲不是基因強 1招抵銷70%早死風險 醫生揭10大長壽秘訣

長命百歲不是基因強

腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁上分享指，不要以為活到100歲只是靠「命好」或「基因強」，根據最新的全球長壽數據與《Nature Medicine》的文獻報告，基因只決定了約25%的壽命，其餘的75%全在於你每天的飲食、睡眠與情緒管理。現代醫學對「表觀遺傳學」(Epigenetics)的理解已達到新高度。研究顯示，雖然你的DNA序列是固定的，但你的生活方式將「開關」打開或關閉長壽基因。因此，即便有遺傳風險，只要優化生活方式，依然能抵銷約60%至70%的早死風險。