耳水不平衡可能因此病引起 頭暈暈天旋地轉要注意 唔理可導致永久性失聰

突然頭暈暈、天旋地轉？你可能是患上美尼爾氏綜合症。如情況嚴重，也未有及時治療，除了會感到噁心和嘔吐外，更可能導致不同程度的永久聽覺能力損失。

耳水不平衡是病？

耳水不平衡其實是一個統稱，主要指任何影響耳內平衡器，導致腦部受到誤導而製造混亂的平衡訊息，產生天旋地轉式的暈眩及嘔吐等不適。最常見的原因是過濾性病毒感染入侵耳朵；其次則為剛才提及的美尼爾氏綜合症。

耳仔不只負責聽，也負責身體的平衡系統。內耳的前庭系統包括三個半規管，外半規管、上半規管及後半規管，及兩個耳石器官橢圓囊及球狀囊。半規管屬於感覺器官，主要感知旋轉動作；耳石器官則透過耳石移動刺激毛細胞去產生感覺訊號，從而令身體作出反應並控制肌肉運動。