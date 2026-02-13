耳水不平衡可能因此病引起 頭暈暈天旋地轉要注意 唔理可導致永久性失聰

突然頭暈暈、天旋地轉？你可能是患上美尼爾氏綜合症。如情況嚴重，也未有及時治療，除了會感到噁心和嘔吐外，更可能導致不同程度的永久聽覺能力損失。
耳水不平衡是病？
耳水不平衡其實是一個統稱，主要指任何影響耳內平衡器，導致腦部受到誤導而製造混亂的平衡訊息，產生天旋地轉式的暈眩及嘔吐等不適。最常見的原因是過濾性病毒感染入侵耳朵；其次則為剛才提及的美尼爾氏綜合症。
耳仔不只負責聽，也負責身體的平衡系統。內耳的前庭系統包括三個半規管，外半規管、上半規管及後半規管，及兩個耳石器官橢圓囊及球狀囊。半規管屬於感覺器官，主要感知旋轉動作；耳石器官則透過耳石移動刺激毛細胞去產生感覺訊號，從而令身體作出反應並控制肌肉運動。
一旦耳朵的平衡功能受病變影響，就可能出現暈眩。
好發於成年女性
美尼爾氏綜合症可發生於任何年紀，但更常見於20至40歲成年人，尤其是女性。病因是內耳的淋巴分泌過多、內耳內淋巴囊的吸收功能異常，或是內淋巴循環受阻，而導致內淋巴液壓力增高，而此種壓力改變則會影響前庭系統，使其內耳無法發揮正常的平衡功能，最後引發美尼爾氏綜合症。
美尼爾氏綜合症三大症狀
陣發性眩暈：頭暈目眩持續20分鐘或以上，出現症狀前無徵兆；嚴重時會嘔吐。
低頻感覺神經性聽力障礙：患者的耳蝸缺少感覺細胞或受損而造成聽力障礙，未及時治療可演變成永久性聽力喪失。
耳鳴：耳朵出現鈴聲、轟轟聲、鳴笛聲或嘶嘶聲等，美尼爾氏綜合症的耳鳴通常頻率較低。