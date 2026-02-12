3大新春飲食攻略 聰明選擇不增磅

新春佳節少不了賀年糕點、應節小食和團圓菜式等美食。不過，大多數賀年食品屬於高糖高脂，若分量掌握不當，身體容易在短時間內增加熱量攝取，對體重管理與血糖控制造成一定負擔，亦有機會影響心血管健康。屈臣氏註冊營養師林頌雅提供3大新年飲食攻略，並分享賀年送禮指南，助大家享受團聚同時維持均衡飲食與健康。 飲食攻略一︰淺嘗賀年糕點 傳統中式賀年糕點通常以大量糯米粉、粘米粉和糖製成，並加入椰汁、臘腸等高脂材料，使整體熱量偏高，因此應適量享用。林頌雅建議，「每日限制進食1至2件，並用其替換正餐中的五穀類分量；其次以蒸、少油煎或焗的方式加熱糕點；進食時不加額外醬料，以減低脂肪及鈉的攝取量。」

飲食攻略二︰選低糖低脂小食＋控制分量 不少傳統和新式全盒食品，如糖冬瓜、糖蓮藕和朱古力，均屬高糖高脂。建議每日進食量不宜超過1至2粒。全盒亦可加入較健康的選擇，例如無添加糖乾果、原味堅果、原味籽類、米餅、紫菜或無糖蒟蒻等。林頌雅補充，「要留意，即使是較健康的替代品，也應注意分量控制；一般建議每日攝取1至2湯匙堅果或籽類，以及約1湯匙乾果。」

飲食攻略三︰優先選擇無糖飲品 新年期間除了賀年小食，飲品亦是最容易被忽略的「隱藏糖分及脂肪來源」。建議優先選擇無糖茶、無糖梳打水、齋啡等，避免高糖飲品，如果汁、汽水。

健康賀年禮物 選擇賀年禮物時，林頌雅認為可先考慮營養價值較高、保質期較長的健康食品，林頌雅推介以下4類。 茶葉/花茶：不含糖分，綠茶含有茶多酚，而花茶如玫瑰花茶、洛神花茶等則含花青素，均具抗氧化功效。建議以暖水浸泡，以免破壞抗氧化物質，是清新又健康的送禮選擇。 堅果(如開心果、杏仁、核桃等)：富含膳食纖維及不飽和脂肪，有助心血管健康，是健康小食選擇之一。建議應選擇無調味、無添加油的原味堅果。 非油炸麵食：油脂含量較低、保質期長，是不錯的主食選擇。不過，部分非油炸麵食鈉含量較高，不太適合送給患有高血壓或腎病的親友。建議購買前先參考營養標籤，選擇較低鈉的產品。

海味：花膠、瑤柱、海參、螺片及鮑魚屬低脂蛋白質來源；乾冬菇、木耳、雲耳則富含膳食纖維。這類食材營養價值高、保存期長，特別適合送給家中長輩。 只要懂得健康飲食，注意分量，並配合健康送禮之選，新年期間也能輕鬆維持均衡營養，與親朋好友享受健康的新一年。