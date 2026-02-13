熱門搜尋:
健康
出版：2026-Feb-13 07:00
更新：2026-Feb-13 07:00

情人節要最佳狀態示人！營養師教食21種食物美白妝貼又紅粉緋緋

Joe17

情人節要最佳狀態示人！營養師教食21種食物美白妝貼又紅粉緋緋

情人節將至，要用最佳狀態迎接這個特別的日子？有營養師指出，美顏除了要靠平日勤力護膚，飲食也有所幫助。如果情人節變得漂亮，妝容貼服又紅粉緋緋，可以選擇21種天然食物，有助提升膠原蛋白，改善氣色。

21種食物美白妝貼又紅粉緋緋

澳洲註冊營養師潘卓琳指出，為了在特別的日子裡有最佳狀態，她列出美顏食品王者清單，讓女生們都可以輕鬆擁有美麗和好氣息：

1. 膠原Level Up

維他命C幫助膠原蛋白合成，以下是高維他命C的食物：

(以100克生重計算)

  • 紅心番石榴：214mg，42kcal

  • 番石榴：129mg，40kcal

  • 指天椒：171mg，90kcal

  • 紅椒：138mg，33kcal

  • 金奇異果：90mg，51kcal

  • 西蘭花：63mg，38kcal

2. 養出好氣息

還想「補血」擁有好氣息？這裡有豐富鐵質的食物：

(以100克生重計算)

  • 鴨血：16mg，29kcal

  • 蜆：11mg，62kcal

  • 豬紅：28mg，29kcal

  • 豬潤：10mg，137kcal

  • 蠔：5mg，54kcal

  • 黑芝麻：10mg，599kcal

  • (以乾質100克計算)

  • 紫菜(乾質)：56mg，268kcal

  • 髮菜(乾質)：41mg，302kcal

  • 海帶芽(乾質)：29mg，225kcal

3. 美白抗氧化

這些食物有助於淡化色斑、抗氧化：

  • 牛油果：含維他命E，92kcal

  • 藍莓：含花青素，53kcal

  • 三文魚：富含omega-3，221kcal

  • 綠茶：含兒茶素，0kcal

  • 南瓜：含胡蘿蔔素，74kcal

  • 士多啤梨：含茄紅素，39kcal

    • 營養師亦提醒，記得搭配「非血紅素鐵 + 維他命C」的組合，有助於提高鐵的吸收率！下次進食時，可以選擇搭配一些維他命C豐富的食物。

