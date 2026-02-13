情人節要最佳狀態示人！營養師教食21種食物美白妝貼又紅粉緋緋

情人節將至，要用最佳狀態迎接這個特別的日子？有營養師指出，美顏除了要靠平日勤力護膚，飲食也有所幫助。如果情人節變得漂亮，妝容貼服又紅粉緋緋，可以選擇21種天然食物，有助提升膠原蛋白，改善氣色。

21種食物美白妝貼又紅粉緋緋

澳洲註冊營養師潘卓琳指出，為了在特別的日子裡有最佳狀態，她列出美顏食品王者清單，讓女生們都可以輕鬆擁有美麗和好氣息：

1. 膠原Level Up

維他命C幫助膠原蛋白合成，以下是高維他命C的食物：

(以100克生重計算)