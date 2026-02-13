情人節要最佳狀態示人！營養師教食21種食物美白妝貼又紅粉緋緋

情人節將至，要用最佳狀態迎接這個特別的日子？有營養師指出，美顏除了要靠平日勤力護膚，飲食也有所幫助。如果情人節變得漂亮，妝容貼服又紅粉緋緋，可以選擇21種天然食物，有助提升膠原蛋白，改善氣色。
21種食物美白妝貼又紅粉緋緋
澳洲註冊營養師潘卓琳指出，為了在特別的日子裡有最佳狀態，她列出美顏食品王者清單，讓女生們都可以輕鬆擁有美麗和好氣息：
1. 膠原Level Up
維他命C幫助膠原蛋白合成，以下是高維他命C的食物：
(以100克生重計算)
紅心番石榴：214mg，42kcal
番石榴：129mg，40kcal
指天椒：171mg，90kcal
紅椒：138mg，33kcal
金奇異果：90mg，51kcal
西蘭花：63mg，38kcal
2. 養出好氣息
還想「補血」擁有好氣息？這裡有豐富鐵質的食物：
(以100克生重計算)
鴨血：16mg，29kcal
蜆：11mg，62kcal
豬紅：28mg，29kcal
豬潤：10mg，137kcal
蠔：5mg，54kcal
黑芝麻：10mg，599kcal
(以乾質100克計算)
紫菜(乾質)：56mg，268kcal
髮菜(乾質)：41mg，302kcal
海帶芽(乾質)：29mg，225kcal
3. 美白抗氧化
這些食物有助於淡化色斑、抗氧化：
牛油果：含維他命E，92kcal
藍莓：含花青素，53kcal
三文魚：富含omega-3，221kcal
綠茶：含兒茶素，0kcal
南瓜：含胡蘿蔔素，74kcal
士多啤梨：含茄紅素，39kcal
營養師亦提醒，記得搭配「非血紅素鐵 + 維他命C」的組合，有助於提高鐵的吸收率！下次進食時，可以選擇搭配一些維他命C豐富的食物。