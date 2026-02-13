情人節食開心果助催情？ 2種食物可增性能力！營養師揭8種食物護心又催情

吃天然食物也可以提升親密關係？選擇一些有助於提升親密關係的食物，總能讓你的情感生活更加豐富。有營養師指出，有8種食物不僅能增進情感，還對心血管健康大有裨益。其中有2種食物更可直接增性能力。
8種食物護心又催情
營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，在情人節浪漫日子，以下食物不僅能提升親密關係，還能有利心血管健康的食物，不妨在情人節這一天，將這些食物融入你的餐桌，讓你的約會更加甜蜜和愉悅：
1. 蘋果
蘋果以其豐富的多酚物質和抗氧化劑著稱，這些成分有助於促進私處的血流。更值得注意的是，蘋果中含有與女性雌激素相似的植物雌激素根皮苷，可以增強女性的性喚起。
2. 辣椒
辣椒能刺激血液循環，對性慾的提升有著重要作用。對於男性而言，良好的血液流動是維持強壯和持久性功能的基礎，而辣椒的促進作用對心臟健康亦不容小覷。
3. 西瓜
西瓜是富含番茄紅素和瓜氨酸。瓜氨酸在體內可轉化為L-精氨酸，該物質有助於合成一氧化氮，從而擴張血管，增強性能力，讓你的情侶時光更加美好。
4. 朱古力
朱古力被認為是愛情的象徵，其中特有的苯乙胺醇能激活大腦中的快樂中樞，帶出幸福感。再加上朱古力中的色胺酸，有助於合成血清素，進一步增強浪漫情緒。
5. 人蔘
人蔘在能影響中樞神經系統和性腺組織，促進血管擴張。研究顯示，人蔘能有效提高性慾和性能力，主要是因為它對於一氧化氮生成的幫助。
6. 生蠔
生蠔被視為著名的壯陽食品，其含有的d-天門冬氨酸能調節睾丸激素並刺激性慾。此外，生蠔也是鋅的極佳來源，鋅對於性健康和生殖功能至關重要。
7. 紅酒
適量飲用紅酒與性功能有正向關係。紅酒中的槲皮素酶能提升男性睾丸激素，進一步提高性慾。不過，切記要控制酒量，避免飲酒過度造成反效果。
8. 開心果
開心果是一種營養豐富的零食，含有大量的蛋白質、纖維和健康脂肪。這些成分不僅有助於降低血壓，減少心臟病風險，還能有效緩解勃起功能障礙的症狀。