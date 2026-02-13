情人節食開心果助催情？ 2種食物可增性能力！營養師揭8種食物護心又催情

吃天然食物也可以提升親密關係？選擇一些有助於提升親密關係的食物，總能讓你的情感生活更加豐富。有營養師指出，有8種食物不僅能增進情感，還對心血管健康大有裨益。其中有2種食物更可直接增性能力。

8種食物護心又催情

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，在情人節浪漫日子，以下食物不僅能提升親密關係，還能有利心血管健康的食物，不妨在情人節這一天，將這些食物融入你的餐桌，讓你的約會更加甜蜜和愉悅：

1. 蘋果