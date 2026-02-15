【年廿八洗邋遢】 漂白水與1清潔劑同用=自殺行為！醫生教3招健康大掃除

過年前大掃除原來也有健康風險！有醫生指出，大掃除清潔過程中，其實潛藏著不少健康風險，可能會對身體造成傷害，例如若果用漂白水時，同時又用1種清潔劑清潔，有可能會釋出毒素，吸入後可能會對肝腎造成損傷。醫生指出，有3大方法有助健康地進行大掃除。
用雞毛掃恐致「室內沙塵暴」
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，許多人在進行大掃除時，可能習慣使用乾掃帚或雞毛掃清潔衣櫃後、沙發底和床墊等長期未清理的地方。然而，積聚的不僅僅是灰塵，而是伴隨著霉菌和過敏原，這樣的做法可能會造成霉菌孢子、塵蟎排泄物、PM2.5等微粒或重金屬與環境污染殘留進入空氣中，形成「室內沙塵暴」。研究指出，這些微粒在乾掃時會氣溶膠化，可能直達下呼吸道，對於有氣喘、過敏性鼻炎和慢性咳嗽的人群特別不利。
冷氣未洗就開恐肺炎
黃醫生又指，直接開啟未經清洗的冷氣機會釋放軍團菌(Legionella)，直接進入肺部，可能引發類似重症肺炎的退伍軍人症。另外，在浴室的黑色霉斑會釋放的孢子對健康極其有害，特別是對免疫力較低的人，可能引發真菌性肺炎。研究證實，當室內黴菌暴露時，與氣喘惡化及慢性過敏性鼻炎有顯著相關性。
漂白水與1清潔劑同用=自殺行為！
此外，大掃除用到的化學清潔劑也是健康陷阱之一。黃醫生表示。不少人在清潔時喜歡使用多種清潔劑，認為這能讓環境更加乾淨。然而，這樣的做法是「醫學級的自殺行為」，極可能導致危險的化學反應。例如，漂白水和潔廁靈的混合會產生致命的氯氣，這會灼傷你的呼吸道；若漂白水混合洗衣精/酒精一同使用，會產生三氯甲烷等揮發性毒素，若長期吸入會慢性損傷肝腎。 研究證實，氯氣吸入傷害可造成急性肺損傷。
2大大掃除後遺症
黃醫生表示，在大掃除時，不只是呼吸道的挑戰，骨骼與皮膚承受的壓力也不可小覷。包括：
五十肩：長時間彎腰、反覆抬頭擦窗或不當使用肌肉可能會導致肌腱炎
主婦手：徒手接觸強效清潔劑則可能引發接觸性皮炎。
3招健康大掃除
為了確保你的健康，可以遵循以下三個清掃原則：
濕式作業(Wet Cleaning)：捨棄雞毛掃，使用濕抹布或拖把，先噴水霧再擦拭，使灰塵因為重量增加而無法揚起。
單兵作戰(No Mixing)：一次只用一種清潔劑，並在使用漂白水後通風至少半小時，等化學反應徹底結束再用其他產品。
全副武裝(Full Gear)：戴上N95口罩、護目鏡及橡膠手套，這是保護自己的必要措施。
黃醫生指，很多人認為打掃不需要太過謹慎，但事實上，健康風險來自於暴露時間、劑量與防護不足。常見的高風險行為包括不戴口罩清理霉牆、徒手接觸清潔劑、 密閉空間不通風、 清潔後立刻進食、揉眼睛等。他提醒，大掃除不應比誰更勤勞，而是要比誰更能保護自己。真正的「迎新」，是讓你的肺、皮膚及免疫系統能夠安然過年。