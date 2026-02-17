出遊腳底痛？物理治療師解構「足底筋膜炎」 教你3步驟自救

農曆新年是出遊的高峰期，長時間走路、久站，常讓不少人出現腳底痠痛，甚至舊患復發。光田綜合醫院運動醫學中心物理治療師施宇宸提醒，足底疼痛不光只是「走太多」，往往與小腿肌肉繃緊、鞋子選擇不當有關，提醒大家須掌握正確的伸展與休息方式，才能在假期中，降低足底筋膜炎發作的風險。

腳底痛元兇不只在足底 小腿後側肌群繃緊是關鍵 施宇宸物理治療師指出，足底筋膜炎的疼痛來源，除了足底筋膜本身，常與小腿後側肌群過度繃緊有關。當腓腸肌與比目魚肌柔軟度不足，行走或久站時的拉力，會一路傳導到腳底，使足底筋膜承受過大張力。尤其春節期間活動量突然增加，若平時缺乏伸展習慣，更容易引發足底不適。

避震鞋墊非萬靈丹 分散壓力仍需搭配伸展與休息 另外，鞋子也是影響足底健康的重要關鍵。施宇宸物理治療師提到，穿著過硬的鞋底、鞋子彈性不足，或限制腳趾自然活動的鞋款，都會讓足底筋膜無法正常伸展，行走時衝擊力明顯增加。部分人使用有足弓支撐或避震效果的鞋墊，確實有助於分散壓力，但還是需要搭配伸展與休息，才能真正降低腳痛風險。

跪坐到抬腳 三步驟緩解久走後的足部壓力 針對新年假期，外出走動機會提高，施宇宸物理治療師也分享幾個簡單、隨時可做的自我放鬆方式。首先是「足底筋膜伸展」，透過跪坐姿勢讓腳趾交替呈現背屈與趾屈動作，温和放鬆筋膜。其次是「小腿後側伸展」，利用雙手扶牆、後腳跟踩穩的弓箭步，拉開繃緊的小腿肌群。最後則是「抬腳休息」，坐下時將腳墊高並將腳踝上勾，可同時紓緩大小腿後側的累積壓力。