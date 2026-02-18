長輩疲倦氣促伴隨貧血、脾臟腫大？醫生提醒恐怕是骨髓纖維化

農曆過年是家人團聚的重要時刻，是關心長輩身體健康的好機會。彰化基督教醫院血液科黃晟維醫生分享，診間一名七十多歲阿伯，近一年常覺得疲倦、精神不濟，臉色蒼白，走沒幾步就氣喘吁吁，食慾每況愈下。家人原以為只是年紀漸長、正常老化徵兆，直到腹脹腹痛不適就醫，檢查為脾臟腫大，進一步轉介至血液科，才確診為骨髓纖維化(Myelofibrosis，簡稱MF)。 黃晟維醫生呼籲，若長輩出現長期疲倦、體力明顯下降、活動後氣促、臉色蒼白、食慾變差、體重不明原因下降、腹部脹滿或左上腹悶痛、夜間盜汗、頭暈、容易瘀青或出血不易止住等情況，這些看似零散、非特異性的變化，未必是正常老化現象，可能與血液疾病有關。呼籲大家多一分觀察與關心，有助及早察覺異常，為長輩爭取進一步檢查與治療的時機。

骨髓逐漸纖維化 (Myelofibrosis ， MF) 是甚麼？ 黃晟維醫生說明，骨髓纖維化是一種罕見的慢性骨髓增生性腫瘤(MPN)，屬於骨髓造血功能異常的血液疾病，與體內JAK、CALR或MPL等基因突變造成的訊號傳遞異常活化有關。這些異常訊號會刺激骨髓內細胞過度增生，並引發慢性發炎反應，使骨髓環境逐漸被纖維組織取代，正常造血功能因此受抑。 當骨髓無法有效製造健康血球時，身體會被迫啟動代償機制，讓脾臟協助進行骨髓外造血，造成脾臟腫大，進而出現腹脹、腹痛、壓迫胃部而影響食慾等問題。同時，紅血球低下會導致慢性貧血，使患者容易疲倦、心悸、氣促；白血球功能異常則可能使免疫力下降、增加感染風險；血小板異常則可能出現容易瘀青、皮膚紫斑或出血不易止住。

黃晟維醫生指出，骨髓纖維化屬於可能隨時間推進，發展成癌症的疾病，若未妥善控制，造血功能持續惡化，部分患者可能進一步轉變為急性骨髓性白血病(AML)，預後相對不佳，因此需要長期追蹤與完整風險評估。 慢性貧血不可輕視 早期介入才能守護健康 黃晟維醫生表示，臨床上會依年齡、貧血程度、是否有全身症狀、白血球數值及脾臟腫大情形進行風險分級評估，作為治療策略選擇的重要依據。整體治療目標在於減輕症狀、改善生活品質，同時延緩疾病惡化。

目前藥物治療多以調節JAK訊號路徑為核心，可幫助改善疲倦、夜間盜汗、體重下降等全身症狀，並縮小脾臟體積，降低腹脹與不適感。然而，臨床上不少患者仍合併慢性貧血，若僅以反覆輸血暫時拉高血色素，雖可短期改善氣喘、精神與體力，但效果屬暫時性。 黃晟維醫生進一步說明，長期貧血會使患者活動能力下降，從走路、爬樓梯容易喘，到後期連平地行走都感到吃力，並可能出現頭暈、體力不佳與肌力流失。當活動量下降、肌肉逐漸流失，患者更容易跌倒、發生外傷或骨折，特別是年長者一旦發生骨折，治療常需長時間臥床會進一步加速肌肉流失，形成惡性循環，對生活功能造成長遠影響，也會加重護理成本負擔。

此外，長期反覆輸血也可能帶來鐵質沉積的問題，不僅可能進一步抑制造血功能，隨時間沉積於心臟、肝臟等器官，也可能增加心衰竭、肝硬化等併發症風險。因此，臨床上會依患者情況，評估是否有其他治療方式可協助改善貧血狀態並降低輸血需求。

症狀易被誤認老化 實則潛藏骨髓纖維化危機 黃晟維醫生指出，骨髓纖維化是一種慢性進展性疾病，初期症狀常模糊，例如「愈來愈累」、「體力下降」、「胃口變差」，常伴隨疲倦、氣促、臉色蒼白、頭暈，或因脾臟腫大出現腹脹、早飽、左上腹悶痛等。

由於這些症狀與年長者的退化現象相似，容易被誤認為腸胃問題或單純體力下降，延誤就醫。部分患者也可能出現夜間盜汗、體重下降、關節痠痛或皮膚搔癢，但外觀不一定明顯，更增加辨識難度。 黃醫生提醒，骨髓纖維化需長期追蹤與調整，愈早發現、愈早介入將有助穩定病程，並呼籲患者與醫生主動諮詢，共同規劃最合適的個人化治療策略。過年返鄉時，多留意長輩的精神、食慾與體力變化，若有異常，及早陪同就醫檢查，及早掌握黃金治療期。