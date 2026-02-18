CAR-T研究再有進展 外泌體平台為實體癌治療開啟新方向

癌症長期為十大死因之一，全球癌症患者中實體腫瘤更超過九成，被視為CAR-T細胞治療最難突破的領域。中國醫藥大學附設醫院早前宣布，與長聖生技合作研發「EXO 001靶向外泌體平台」，可在體內進行T細胞相關免疫編程的研究設計，在多項實體腫瘤動物實驗中呈現初步研究結果，提供實體癌免疫治療新的研究方向。
體內完成免疫訓練 嘗試改善傳統CAR-T限制
中醫大附醫院長周德陽指出，現行CAR-T細胞治療無論自體或異體，皆需仰賴繁瑣且耗時的體外細胞製程，對病程進展快速的實體癌患者而言，往往緩不應急，且仍面臨免疫排斥、製造失敗與成本高昂等現實限制。該平台的核心設計，則是讓外泌體成為「體內免疫訓練的載體」，為現在臨床試驗中CAR 001之進階版。
治療時，外泌體自體外給藥進入體內循環後，會經由脾臟等重要免疫器官，將納米抗體CAR.BiTE基因精準遞送至T細胞，在病人體內完成免疫編程，訓練T細胞轉化為多靶向CAR-T細胞，再由這些體內生成的CAR-T細胞主動進入實體腫瘤內部，作用於腫瘤細胞並影響腫瘤微環境。這樣的設計讓免疫細胞「在體內完成訓練、即時發揮免疫反應」，同時兼具自體CAR-T的免疫相容性與異體CAR-T的隨取隨用特性，是該外泌體平台在實體癌研究中的重要設計之一。
動物實驗呈現初步成果 腫瘤抑制與存活延長
院長周德陽說明，研究團隊於大腸直腸癌、胰臟癌、惡性腦瘤與卵巢癌等多種實體腫瘤小鼠模型中證實，靜脈注射EXO 001可在體內有效生成CAR-T細胞，並成功滲透腫瘤微環境，觀察到腫瘤生長受到抑制，並出現存活時間延長的研究結果，且部分動物模型呈現腫瘤縮小現象。該平台採用外泌體作為基因與藥物遞送載體，相較於病毒或合成材料，在研究中顯示具生物相容性，相關安全性仍需後續臨床評估。
研究團隊指出，該平台在製程標準化與後續臨床發展上，具備持續觀察與驗證的潛力，仍需透過更多研究累積安全性與有效性資料。
國際藥廠加速投入 in vivo CAR-T發展
近年來，體內生成CAR-T(in vivo CAR-T)已成為國際藥廠高度關注的新世代免疫治療方向，彼此間透過策略投資或技術合作，積極布局病毒載體、LNP與納米載體等體內免疫細胞編程技術，期望突破傳統CAR-T在實體癌治療上的限制。
國際藥廠普遍認為，in vivo CAR-T有機會縮短治療時程、降低製造複雜度，並拓展CAR-T應用至更多實體腫瘤適應症，已從前瞻研究逐漸進入全球研發關注階段。在此趨勢下，中醫大附醫與生技團隊共同開發的「EXO 001靶向外泌體平台」，以外泌體作為高生物相容性的天然載體，展現與國際藥廠同步、且具差異化優勢的技術潛力。
本研究成果獲國際權威期刊《Advanced Science》於2026年1月接受刊登，並取得美國等多國專利，技術已完成技轉，目前正進行製程開發與臨床試驗籌備，預計最快於明年初啟動臨床試驗，應用於大腸直腸癌、胰臟癌、惡性腦瘤與卵巢癌等實體癌患者，作為未來臨床研究發展的潛在方向。
