過年錦囊 穩住血壓血糖

穩住血壓血糖

農曆新年將至，是家人團聚的快樂時光，但對於長者來說，也是面臨健康風險的關鍵時刻。心臟科專科醫生張仁宇指出，「新年期間，傳統習俗會使長者享用很多美食。然而，豐富飲食和減少運動會導致血壓和血糖的不穩定。所以重點是在享受美食的同時，也不能忽略健康，適可而止，才是最明智的選擇。」

飲食控制 慶祝新年的傳統，少不免一頓豐盛的團年飯，多數菜餚都多油高鹽，容易導致血壓與血糖波動。張仁宇強調，保持飲食均衡是關鍵，不須完全放棄美食。對於有高血壓或糖尿病的長者來說，精明的選擇非常重要。他建議，應適度克制食量，「例如原計劃吃完整盤美食，可以考慮只吃三分之一至一半。」

注意血糖血壓趨勢 長者們應留意自己的血糖和血壓情況。張仁宇建議，「如果發現血糖持續上升，就需要考慮調整飲食習慣或增加運動量。適度的身體活動可以幫助降低血糖水平。」此外，關於血壓的檢測，「吃完飯立即測量血壓並沒有意義，最關鍵的是要觀察整體趨勢。冬季血壓比平常高5至10mmHg屬常見，但若血壓的趨勢一直上升，便要考慮調整生活方式。」如果血壓高的情況嚴重，引致頭暈、頭痛、臉紅和氣促等症狀出現，就需要求醫檢查。

日走30分鐘

天氣轉冷，長者的活動量往往下降。張仁宇表示，「很多長者在寒冷的天氣不願外出，或導致心血管健康有潛在風險。如果條件允許，可以每天早上散步30分鐘，有助心臟保持活動，改善血液循環。」 他特別提醒，「外出時應注意保暖，並佩戴口罩避免流感病毒，最好提前接種流感疫苗，降低感染風險。」 避免跌倒 旅行帶夠藥 跌倒是長者的一大健康風險。張仁宇指，「長者夜間跌倒的風險最高，所以晚上的活動一定要小心，因為長者在半夜起床時，可能因為血壓降低而失去平衡。」所以，建議起床時應先坐一會兒或慢慢起床站穩才開始行走。同時要留意家居環境安全，家人亦應多關注長者的狀態，適時提供支援。

若長者計劃在新年期間旅行，張仁宇強調，「應確保攜帶足夠的藥物和病歷紀錄。如果有特殊病歷，建議提前告知當地醫療機構，方便在急需時獲得幫助。另外，若有水土不服或任何不適，應及早就醫。」 3大健康貼士 張仁宇最後總結出3個健康貼士，幫助長者在新年期間保持心血管健康： 1. 適可而止：不要過量飲食，有節制地享用美食。 2. 提前了解風險：認清自身及周圍人士的健康風險，並採取措施降低風險。 3. 旅行做好準備：帶備足夠的藥物和健康紀錄，確保在異地也能獲得照顧。