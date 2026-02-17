新年大「桔」大利！食桔助控血壓降血糖 營養師揭8大益處

新年常見的桔對身體竟有巨大益處！有營養師指出，桔當造期主要集中在冬季，而進食桔後更有助控制血壓和降血糖。營養師列出，桔的8大益處和營養價值。

營養師高敏敏在其 facebook專頁 上分享指，這種水果在冬天廣受喜愛，不過很多人吃桔時會將果肉上的白絲一一剝掉，認為影響口感。但其實，白絲是非常有營養，進食後更可以為身體達到保護作用。高敏敏指出，每100克的桔含量的營養價值如下：

桔中的葉酸能促進紅血球生成，減少疲勞感，對孕婦來說是不可忽視的基本營養素。

桔富含的多酚有助於減少體內的發炎反應，維持血管的彈性與順暢，對於經常外食或油膩飲食的人來說，特別有益。

營養師高敏敏表示，桔的營養價值相當高，特別在冬季，想提升免疫力或增加纖維攝取時，吃上一顆桔既合適又輕鬆。另外，桔為身體帶來的好處包括：

β-胡蘿蔔素有助於維護視覺功能，也能保護皮膚和黏膜，對長時間盯著螢幕的人特別重要。

維他命B群參與能量代謝，有助於恢復活力，無論熬夜、壓力大還是疲憊不堪，吃顆桔都是溫和的補充方式。

維他命C對免疫系統至關重要，能提升身體抵抗力，並減輕壓力帶來的負擔。

天然的膳食纖維能激活腸胃蠕動，讓糞便更柔軟、容易排出，特別適合久坐或排便不順的人，吃後能讓肚子感到更輕鬆。

7. 消水腫、控血壓

鉀有助於排出多餘的鈉，對於容易水腫的人來說非常適合，並能協助維持正常的血壓。

8. 保護呼吸道

維他命C和鉀能降低呼吸道的發炎機率，讓氣管保持舒適度。

白絲2大功效

高敏敏指，許多人習慣把桔的白絲剝得乾乾淨淨，事實上這些白絲(橘絡)是營養寶藏：

豐富的橙皮苷：具有抗發炎、抗氧化、降血脂及控血壓的功效，對心血管健康相當有幫助。

膳食纖維：增加飽腹感，延緩血糖上升，還能幫助排便。

她建議食用時，不妨連同白絲一起享用。她亦建議，每天攝取一顆橘子，最多兩顆，適量最為安全。不過，由於桔含鉀且含糖量較高，高血糖、腎臟病或控糖族群要特別注意食用量。當選擇時，建議挑選果形飽滿、色澤均勻且有重量感的，這樣果肉的成熟度更佳，甜度與多汁度也會更好。