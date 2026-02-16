短時間劇烈溫差恐猝死 天冷忌沖涼太耐 營養師教吃4種食物保暖

寒冷不會致命，溫差大才會。有營養師指出，若果在短時間內出現劇烈溫差，會對人血管造成危害，甚至有致命風險。她提醒，在天氣冷的時候，不建議洗澡時間過長或過熱，否則會造成溫差大的環境。營養師指出，如果要維持體溫，可以吃4種溫熱型食物，有助保暖。
為甚麼要注意溫差？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，即使年輕力壯也要保暖護心血管，因為當天氣突然變冷的時，考驗的不僅是耐寒能力，還有心臟和血管的調節能力。當氣溫迅速變化時，血管收縮與擴張的能力未必能及時適應，這會增加心臟的負擔。特別是在清晨起床、洗澡前後和外出瞬間，都是心血管事件的高發時段。
冬天必做8件事
高敏敏提醒，留心日常細節就能幫助降低風險，在冬天必做以下的8件事：
1. 慢慢起床
早上醒來時，先坐在床邊並伸展手腳，讓血液循環慢慢啟動，避免血壓突然升高。
2. 做好保暖
頭、頸、手、腳和腹部是散熱最快的地方。外出時一定要有圍巾、帽子和手套，減少冷風刺激，避免血管突然收縮。
3. 避免劇烈溫差
不要一出門就立即暴露於冷空氣中，洗澡時避免過熱和過久的浸泡，防止血壓劇烈波動。
4. 多喝溫水
天氣寒冷時會減少口渴感，但仍然缺水，保持水分喝溫水可以幫助血液循環，減少血管緊繃。
5. 運動選擇室內
在寒冷的天氣下，戶外運動容易引起心跳和血壓上升。選擇室內運動，如快走、伸展和肌力訓練，能減少溫差的影響。
6. 規律控制三高
對於血壓、血糖及血脂異常的人來說，冬天更需穩定控制。藥物需遵醫囑服用，搭配定時進食和監測。
7. 飲食清淡不刺激
減少鹽分和加工食品的攝取，避免重鹹及油炸食物，這樣可以降低心臟和血管的負擔。
8. 攝取好油與蔬果
選擇橄欖油、堅果和深海魚等好油，並多吃高纖蔬果，能增加血管彈性，減少體內發炎反應。
4種食物保暖
高敏敏表示，除了以上飲食外，也可適量選擇溫熱型食物來維持體溫，更有助改善手腳冰冷。例如：
薑湯：薑辣素有助促進血液循環，特別適合寒冷的早晨。
溫熱紅茶：含有茶多酚與咖啡因，能夠輕度促進代謝，促進血液循環並提神。但避免過量飲用。
肉桂：屬於溫熱型香料，有助於促進末梢循環，增加體溫。
胡椒：能刺激血液循環，增強身體的暖感。可適量使用，以免刺激腸胃。
營養師提醒真正對心血管造成威脅的，不是單純的低溫，而是短時間內的劇烈溫差。遵循上述8件事，能有效降低心血管疾病風險，讓你的冬天溫暖又安全。