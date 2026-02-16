短時間劇烈溫差恐猝死 天冷忌沖涼太耐 營養師教吃4種食物保暖

寒冷不會致命，溫差大才會。有營養師指出，若果在短時間內出現劇烈溫差，會對人血管造成危害，甚至有致命風險。她提醒，在天氣冷的時候，不建議洗澡時間過長或過熱，否則會造成溫差大的環境。營養師指出，如果要維持體溫，可以吃4種溫熱型食物，有助保暖。

為甚麼要注意溫差？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，即使年輕力壯也要保暖護心血管，因為當天氣突然變冷的時，考驗的不僅是耐寒能力，還有心臟和血管的調節能力。當氣溫迅速變化時，血管收縮與擴張的能力未必能及時適應，這會增加心臟的負擔。特別是在清晨起床、洗澡前後和外出瞬間，都是心血管事件的高發時段。

冬天必做8件事

高敏敏提醒，留心日常細節就能幫助降低風險，在冬天必做以下的8件事：

1. 慢慢起床