新年全盒食堅果未必款款都健康？ 3款當零食就夠 醫生推介4款護心抗炎降20%死亡率

吃堅果也要有講究？新年到來全盒中總會有堅果零食，雖然堅果是健康的脂肪，但是否代表隨便吃也可以？有醫生指出，堅果不是每一款都有抗炎效果，有3款其實當做零食就足夠。醫生推介推介4款堅果有護心及抗炎功效，甚至可以降低20%死亡率。

新年全盒食堅果未必款款都健康？ 減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，很多人認為堅果能抗發炎，卻不知若選錯類型，可能反而無法達到預期的健康效果。特別是對於杏仁和腰果的攝取，需要謹慎。蕭醫生解釋，Omega-6和Omega-3分別的功能是：

Omega-6：是身體的「防禦部隊」，負責啟動免疫反應以保護健康。 Omega-3：則是「維和部隊」，調節身體反應，防止過度發炎。 研究指出，杏仁的Omega-6與Omega-3比例高達2,010:1，而腰果的比例為125:1，這意味著雖然這些堅果營養豐富，但對於抗發炎的效果卻微乎其微。杏仁含有維他命E和纖維，但在平衡體內發炎方面屬於「無能為力」。現代人的飲食常常使體內的Omega-6含量過高，而Omega-3則不足，這便是抗發炎效果不彰的根本原因。

4款護心抗炎降20%死亡率 蕭醫生指，研究顯示，每周吃超過7次堅果的人，死亡率可降低20%。若想針對抗發炎和護心血管，應選擇富含Omega-3的堅果。推薦的堅果類型：

核桃(比例 4:1)：Omega-3含量高，對健康有益。 亞麻籽(比例 1:4)：Omega-3含量冠軍。 奇亞籽(比例 1:3)：富含膳食纖維。 夏威夷豆(比例 6:1)：含有優質單元不飽和脂肪酸。 3款當零食就夠 蕭醫生建議，以下堅果類型應只當成享受型適量食用： 杏仁(比例 2,010:1)：雖然富含維他命E，但不是Omega-3的來源。 腰果(比例 125:1)：口感佳，但碳水稍高。 南瓜籽(比例 114:1)：對攝護腺有益，但貢獻有限。 美國心臟協會建議每日攝取約30克的堅果(約一把掌心大小)，合理搭配堅果與油脂，並學習如何在飲食中加入好油，讓健康飲食變得更簡單。