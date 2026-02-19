一企起身就見暈？恐心臟萎縮所致 中醫教3招治療解決問題

站起來就頭暈是重大疾病嗎？有中醫指出，如果曾有經驗坐或躺下時沒有甚麼大礙，但一站起來就會出現頭暈或心跳加速的症狀，有可能是心臟萎縮所致。中醫師從中醫角度拆解這個病症的源由，並指出有3大治療方法，有助解決問題。
一企起身就見暈？
中醫師林冠良在其facebook專頁上分享指，許多人有過這種經驗，躺著時好好的，一站起來，心臟就開始狂跳、頭暈眼花，甚至感到快要失去意識。這種情況如果經常發生，且心臟和神經系統的檢查都正常，可能是患上了POTS(姿勢性直立性心搏過速症候群)。有國際權威回顧文獻指出，長新冠導致POTS患者比例明顯增高。
恐心臟萎縮所致
根據JACC的診斷標準，若由躺姿轉為站姿10分鐘內心跳加速超過30次/分鐘(青少年是40下)，且伴隨頭暈、心悸、腦霧、極度疲倦，這就符合POTS的典型表現。林醫師解釋指，當正常人站立時，重力會讓血液往下流，但 POTS患者就失去了這個機制。POTS 的成因包括：
心臟萎縮：站著不舒服導致患者長期不敢動，長期臥床會使心肌變小，導致血量不足，心臟必須加速跳動來彌補。
交感神經亢奮：站立時，身體會釋放過量的去甲腎上腺素，處於亢奮狀態。
血容量不足：身體內部的水分和血液總量不足。
中醫的觀點
林醫師指出，在中醫中，POTS反映了「氣」與「水」的失控，很多這類患者，明明累得要死(虛)，心臟卻跳得像打鼓(實)。：
中氣下陷：站立時血液滯留在下半身，這是「氣虛下陷」的表現。當血管壁的張力不足，氣的「固攝作用」失效，我們需要用能「提氣」的藥方來改善，幫血管找回對抗地心引力的力量。
陰虛火旺：水分不足導致心臟過熱，需要用「酸甘化陰」的藥來補充水分。
痰飲作祟：腦袋裡感到霧重，這是水液代謝失常的結果，需要調整水液運行。
3招治療解決問題
根據Fu & Levine提出的非藥物治療指引，跌入POTS的患者應採取逐步運動的方式：
第一階段(第1-2個月)
目標：建立基礎體力，不讓重力干擾心臟。
器材：划船機或臥式腳踏車。
居家替代方案：空中踩腳踏車、拱橋。
每周進行3-4次，時間從10分鐘慢慢加到30分鐘。
第二階段(第3-4個月)
開始引入重力，動作包括坐姿划船和直立式室內腳踏車。
增加肌力訓練，如靠牆深蹲。
第三階段(第5個月後)
可以開始進行像橢圓機、快走、慢跑等運動。
林醫師提醒，POTS是一場耐力賽，恢復需要時間。