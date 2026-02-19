一企起身就見暈？恐心臟萎縮所致 中醫教3招治療解決問題

站起來就頭暈是重大疾病嗎？有中醫指出，如果曾有經驗坐或躺下時沒有甚麼大礙，但一站起來就會出現頭暈或心跳加速的症狀，有可能是心臟萎縮所致。中醫師從中醫角度拆解這個病症的源由，並指出有3大治療方法，有助解決問題。

一企起身就見暈？

中醫師林冠良在其facebook專頁上分享指，許多人有過這種經驗，躺著時好好的，一站起來，心臟就開始狂跳、頭暈眼花，甚至感到快要失去意識。這種情況如果經常發生，且心臟和神經系統的檢查都正常，可能是患上了POTS(姿勢性直立性心搏過速症候群)。有國際權威回顧文獻指出，長新冠導致POTS患者比例明顯增高。

恐心臟萎縮所致

根據JACC的診斷標準，若由躺姿轉為站姿10分鐘內心跳加速超過30次/分鐘(青少年是40下)，且伴隨頭暈、心悸、腦霧、極度疲倦，這就符合POTS的典型表現。林醫師解釋指，當正常人站立時，重力會讓血液往下流，但 POTS患者就失去了這個機制。POTS 的成因包括：