初四又準備開工！ 醫生教5招調整作息飲食習慣 無痛返回崗位

新年假期快將完結，準備好工作的心情了嗎？有醫生指出，當放完長假後工作，需要適應期，否則工作時就會變得無精打采。 醫生指出，有5大方法有助調整作息及飲食習慣，就可以讓身體「開機」，無痛返回工作崗位。

5招調整作息飲食習慣 無痛返回崗位

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，他是學生時都總會在假期結束前的1-2天，提前回到學校，慢慢調回正常的生活步調。而對於成因的年假結束，他建議：

1. 調整作息

過年期間常熬夜追劇或打牌，建議在收假前1-2天開始微調作息，試試以下的方法：