初四又準備開工！ 醫生教5招調整作息飲食習慣 無痛返回崗位

新年假期快將完結，準備好工作的心情了嗎？有醫生指出，當放完長假後工作，需要適應期，否則工作時就會變得無精打采。 醫生指出，有5大方法有助調整作息及飲食習慣，就可以讓身體「開機」，無痛返回工作崗位。
5招調整作息飲食習慣 無痛返回崗位
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，他是學生時都總會在假期結束前的1-2天，提前回到學校，慢慢調回正常的生活步調。而對於成因的年假結束，他建議：
1. 調整作息
過年期間常熬夜追劇或打牌，建議在收假前1-2天開始微調作息，試試以下的方法：
每天提早30分鐘上床，關掉手機藍光，聽一些白噪音助眠。
用陽光或輕音樂喚醒自己，泡一杯咖啡提神，避免在開工日出現「夢遊」的情況。
2. 飲食重置
過年的剩食清空後，腸胃很需要「輕斷食」來調整：
多吃一些高纖的蔬果，喝檸檬水來排油解膩，盡量少碰零食和酒精。
餐後散步10分鐘，不僅能甩掉新年的肥胖，還能提升你的專注力。
3. 工作重啟
想到堆積的郵件就感到焦慮？分階段「開機」最有效：
開工前1天：花10分鐘列待辦清單，標註優先級，讓自己心理預熱。
開工第1天：先解決一些「簡單小任務」，提高自己的成就感。
午休時間：與同事分享家鄉的零食，用聊天來緩解緊繃感。
4. 心理調適
別逼自己立即進入「戰鬥模式」！可以嘗試：
通勤時聽Podcast轉換心情，午休做些伸展操釋放壓力。
寫下新的年目(比如每周運動2次)，用「期待感」來取代焦慮。
5. 收假儀式感
可以換一些新辦公桌的小物品，比如把春聯換成療癒的盆栽，讓空間煥然一新，也能重置心情。
設定「周五小獎勵」，例如周末去吃火鍋，這樣工作更有動力。
黃醫生提醒，記得收假適應期一般是1-2天，允許自己慢慢來。可以用開工紅包或買杯茶來犒賞自己，以滿滿的元氣迎接新的挑戰。