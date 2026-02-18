冰水洗臉有用嗎？｜皮膚科醫生拆解冰水洗面真相：收毛孔、去腫、提亮？還是毀膚陷阱？

冬天氣溫驟降，不少人因怕凍而改用暖水洗臉，但皮膚科醫生提醒，長期用太熱的水清潔面部，會破壞皮膚的天然油脂膜，令皮膚乾燥、脫皮，甚至引起敏感。近年歐美流行「冰水洗臉法」，聲稱可緊緻毛孔、提亮膚色及去水腫，一時間成為社交平台熱門美容話題。

所謂「冰水洗臉」，即以加入冰塊的冷水清洗面部。當皮膚接觸冰水時，血管會瞬間收縮，有助減輕臉部發炎、紅腫或肌肉繃緊的情況，同時可暫時改善浮腫問題。部分人亦會用凍毛巾或冰敷方式，達到相似效果。

專家意見：玫瑰痤瘡不宜用太冷水

皮膚科醫生指出，若屬慢性臉部發炎如「玫瑰痤瘡」，不建議直接使用超低溫冰水洗臉。較安全的做法，是以浸過凍水的乾淨毛巾，輕輕冰敷患處，以退紅、降溫。

冰敷眼周助去腫、促循環

除了全臉冰水洗法，不少人亦選擇冰敷眼周。低溫可令血管收縮，減少液體積聚在眼部位置，從而改善晨起浮腫。當皮膚回暖時，血管再次擴張，有助促進血液循環，令膚色更明亮、緊緻。