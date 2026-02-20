餐餐計住食？研究揭戒掉1類食物 比計算熱量更能控制體重

減肥就要量出為入，以免攝取過多熱量囤積脂肪，但有外國研究發現，減少甚至戒掉食用取超加工食物，對控制體重的影響可能遠比單純計算卡路里更明顯。減重者只要持續一年進食天然食物，最多可以減走13%的體重，效果比包含加工食物的熱量控制高3倍以上。反映與其執著於計算熱量，倒不如關注吃進肚的東西是甚麼。

減磅效果差異大

該項由倫敦大學學院進行的研究，邀請55名參加者測試兩種飲食方法。首先，參加者連續8個星期攝取自製餐點、水果蔬菜或低加工食物，之後再改吃速食及超加工食物。測試時，兩種飲食模式的營養成分均符合英國政府的健康飲食指引。

結果顯示，雖然兩組參加者在測試期間體重都有下降，但差異相當明顯。8星期結束時，攝取低加工食物的參加者，體重減輕幅度是攝取超加工食物組的2倍。研究人員進一步推估，若持續有關飲食1年，估計食用低加工飲食的男性體重可減輕約13%、女性約9%，而攝取高加工飲食的男性僅減輕約4%、女性約5%。