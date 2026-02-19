沒有時間運動閱讀？善用碎片時間 教你港人必學時間管理技巧！

最常聽到香港人講的就是「好忙」、「沒有時間」，連處理生活中的大小事都已經焦頭爛額，還那有時間擠出來運動和閱讀？
然而「沒有時間」等如真的沒有嗎？生活中其實有很多碎片時間，只要放下電話，就可以趁著這些時間自我提升或做點有意義的事。
甚麼是「碎片時間」？
「碎片時間」其實是指在每天的行程中，很難整體利用，但又不得不花費的時間，例如開會前等待、等車、坐車、準備吃飯、等人等。如果想了解自己都做了甚麼，也可以查看自己電話的使用時間、螢幕使用時間和解鎖統計等情況，讓自己更清浙掌握及規劃現有的碎片時間。
不過，非所有閒置時間都一定要有「意義」，偶爾身體也需要一些放空、無所事事用電話的時間，讓自己可以適當休息及放鬆。
善用不同長度的碎片時間
碎片時間可大致分為1分鐘、5分鐘及15分鐘左右。
1分鐘
讓眼睛休息；
稍微活動身體。
5分鐘
回訊息或打電話聯絡朋友或長輩；
整理抽屜和桌面。
15分鐘
讀一篇精選文章；
聽一集podcast。
如果坐車時有更多時間，就可以花用電話的時間來閱讀或處理其他鎖碎事；也能根據自己的場景以及喜好，列出自己碎片時間喜歡做的事，善用日常生活中的各種時間。
下次等車或等人時，不妨試試善用這幾分鐘，讓生活變得更充實！