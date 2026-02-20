「有尿死忍」唔健康 醫：合併前列腺肥大恐添1急症

不少人長途開車或搭車時，常因路況而不自覺忍尿，甚至刻意減少喝水頻率，避免一直想上廁所。不過泌尿科醫生施冠偉提醒，忍尿是泌尿道感染的常見風險因子之一，若再加上特定用藥、前列腺肥大等因素，可能引發下腹脹痛，甚至急性尿瀦留，嚴重時完全尿不出來，須就醫進一步導尿。

忍尿＋少喝水雙陷阱 泌尿道感染風險增 施冠偉醫生受訪指出，臨床上泌尿道感染最常見的3個原因包括水喝太少、忍尿、性行為，因此若在長途駕駛途中忍尿又不喝水，等於同時踩到2個風險因素。他表示若長期忍尿，會讓膀胱長時間被尿液撐滿，造成下腹悶脹感，在免疫力低下時，尿液中的細菌可能進一步入侵泌尿道，導致感染風險上升，一旦出現無法排尿，或排尿出現疼痛、灼熱、搔癢感，甚至合併發燒、血尿，則代表症狀較嚴重，須進一步就醫，另若感染波及腎臟，可能出現噁心、嘔吐等反應；副睾丸炎則可能出現陰囊紅腫、疼痛，讓人坐立難安。

正常排尿頻率揭曉 開車喝水「小量多次」較佳 一般人在正常情況下，約每2到4小時會上一次廁所，大概就是看一到兩部電影的時間，換算下來，白天排尿頻率大約6到8次，夜尿另計，施冠偉醫生建議，大眾可掌握「少量多次喝水」原則，分次且小口慢慢喝，不要因怕上廁所就完全不喝水，另有不少人為了保持專注力，透過咖啡、茶等含咖啡因飲品提神，但咖啡因是利尿物質，長期攝取易更頻繁想上廁所，他對此建議以喝清水為主，若想提神則可適度服用口香糖、喉糖等刺激味蕾的食物，降低瞌睡感。

忍尿未必誘發結石 夏天補水不足是一大原因 至於大家也常擔心，忍尿是否會引發結石，施冠偉醫生說，結石在夏季較常見，原因與天氣炎熱、流汗增多有關，若又水分補充不足，身體的尿液濃度增高後，當中的礦物質結晶沉澱就易引發結石，而細菌也可能在尿道與膀胱滋生，誘發感染，雖近年隨著夏季拉長，冬季仍可能見到結石個案，但比例相對較低，不如前列腺肥大來得要高。他也強調，前列腺肥大本質跟男性荷爾蒙有關，但在排尿影響上來看，因夏季排汗量多，尿液排出量相對減少，症狀就可能覺得沒那麼明顯，當冬季排汗量少，水分主要由尿液排出，症狀就可能被放大，但忍尿不會直接導致結石發作。

高風險族群當心 尿不出來恐是急性尿瀦留 不過，若本身有前列腺肥大、過去曾反覆泌尿道感染、孕婦，及免疫力較差(例如正因癌症接受化療、電療等)者都應盡量避免忍尿，否則在飲食和藥物的影響下，都將使急性尿瀦留機率增高，臨床上曾有一名男子，原本就因前列腺肥大排尿不順，又未規律吃藥，冬季感冒後，除了服用含抗組織胺成分的藥物，又吃下薑母鴨、羊肉爐等易刺激血管擴張的食物，最後竟無法排尿，只好緊急前往急診放置導尿管。施冠偉醫生指出，這種情況大多發生在6、70歲的退休族群，若後續透過手術等方式妥善處理前列腺肥大的問題，排尿困擾多能明顯改善。