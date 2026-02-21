哮喘反覆發作治唔好？小心「嗜酸性白血球」過高 釀嚴重哮喘！

不少人一提到哮喘，直覺會認為只要規律使用吸入劑、避開致敏原，病情就能穩定控制。但在臨床上，確實存在一群患者，即使長期用藥、劑量已經拉到很高，症狀卻仍反覆發作，甚至頻繁跑急症、住院。這類病人，醫生會進一步評估是否屬於「嚴重哮喘」。亞東紀念醫院胸腔內科主任鄭世隆醫生指出，所謂的嚴重哮喘，並不是指某一次發作特別嚴重，而是整體治療過程中，病情始終難以控制，這背後往往與體內持續存在的發炎反應有關，其中「嗜酸性白血球過高」正是臨床上不可忽視的重要線索之一。

嚴重哮喘不是一開始就發生 而是治療後仍「控制不好」

鄭世隆醫生強調，嚴重哮喘是一個經過完整治療評估後才會下的診斷，而不是病人一出現症狀就直接被歸類為嚴重型，而這類患者往往伴隨較高的醫療負擔，不僅日常生活受影響，急性發作時也更容易需要急診或住院治療。整體而言，嚴重哮喘約佔所有哮喘患者的5%到10%，比例雖不高，卻是臨床照護上最困難的一群。

一般哮喘發作，常與塵蟎、花粉、寵物毛屑等外在致敏原有關；但在嚴重哮喘患者身上，背後的發炎機制往往更加複雜。鄭世隆醫生說明，有一部分患者並不是典型過敏，而是體內的免疫系統出現異常反應，其中最重要的關鍵之一，就是「嗜酸性白血球」。嗜酸性白血球平時負責對抗感染、調解免疫反應，但當出現異常，在體內過度活化與增生，會釋放具毒性的顆粒蛋白，隨著血液循環大量進入肺部，引發持續性的呼吸道發炎，使氣管長期處在高度敏感狀態，也就更容易反覆發作。