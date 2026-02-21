先放心臟支架再做搭橋手術風險升高 台研究籲調整治療策略

曾放置心臟支架的患者，若日後需接受搭橋手術，其死亡風險將顯著提升！林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授指出，根據團隊最新研究發現，曾放置冠狀動脈支架的病人，日後接受搭橋手術的術後30天死亡率達7.2%，明顯高於未放過支架者的5.0%。此項研究已發表於2022年9月胸腔心臟血管外科領域第一名期刊《胸腔心臟血管外科雜誌》(JTCVS)，為臨床治療策略提供重大預警。

長庚追蹤逾 3 萬名病例 術前置支架恐增死亡率 這項研究由林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯、胸腔及心臟血管外科助理教授鄭羽廷及桃園長庚副院長葉集孝共同領導，透過台灣全民健保資料庫，回溯分析逾3.2萬名接受多條血管搭橋手術的病人。研究結果證實，術前曾有支架置放史者，不僅短期死亡風險上升，長期追蹤13年下，再次接受血管重建手術的風險也從10%增加至14.4%。 陳紹緯教授提到，臨床上，冠狀動脈支架與搭橋手術都是心臟疾病常見治療方式。支架主要透過金屬網架撐開狹窄血管，維持血流順暢；而搭橋手術則是替缺血心肌建立新的血流通道，通常用於多條血管阻塞或病變複雜的重症患者。

裝支架次數與數量影響血管重建風險 長庚研究呼籲入指引 研究團隊進一步發現，風險與支架的「數量」及「次數」成正比。凡是曾接受兩次以上支架手術，或體內置有兩支以上支架的患者，日後血管再重建的風險更為明顯。鄭羽廷助理教授提醒，對於嚴重左主冠狀動脈狹窄、多條血管阻塞或合併糖尿病的病患，初始治療策略的選擇至關重要，不當的介入可能增加後續治療的負擔。 葉集孝副院長分享臨床案例指出，曾有一名50歲糖尿病患者，在放置5支支架後，一年病情惡化，最終仍須進行搭橋手術，不僅增加手術風險，也讓患者負擔額外的高額醫療費用。長庚研究團隊也呼籲，應將此實證結果納入臨床治療指引，協助醫師與病人審慎評估最適當的長期治療方案。