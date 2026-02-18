新年剩菜唔好勉強不斷翻熱再食！營養師：「呢個時間」內食完最好

再次食用剩菜前，應徹底加熱，確保食物中心溫度達75°C以上，以降低食物中毒風險；若出現異味、變色或口感異常，即使捨不得，也應避免食用，以免影響健康。

新年期間親友聚餐頻繁，好餸一枱接一枱，剩菜幾乎成了家家戶戶的日常。衛生福利部臺北醫院營養科主任李佩霓營養師提醒，年節期間最容易被忽略的食安風險，就是「反覆加熱」，也是導致腸胃不適與食物中毒的常見原因之一。

整鍋回溫又冷藏 細菌恐悄悄孳生

李佩霓主任指出，不少家庭為了不浪費，習慣將整鍋年菜反覆加熱、再放回冰箱保存，但食物在加熱與冷卻交替的過程中，容易落入細菌快速繁殖的危險溫層，即使外觀看似正常，也可能潛藏看不見的風險。

她建議，若預期菜餚吃不完，應在用餐前就先將隔天要吃的分量分裝冷藏，避免整鍋反覆回鍋加熱。分裝時使用乾淨容器，不僅可降低交叉污染風險，也有助後續加熱更均勻、安全。

剩菜 2 小時內入冰箱 3 天內吃完

在保存方面，李佩霓主任提醒，料理完成後的剩菜應於2小時內放入冰箱冷藏，不必等到完全放涼，只要不再冒熱氣即可入庫，以避開細菌快速繁殖的危險溫層；冷藏保存建議盡量在3天內食用完畢，避免存放過久增加風險。