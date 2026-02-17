農曆新年2026｜開運用鹽水淨手洗走霉氣 10個習慣帶來好運

踏入2026丙午馬年，祝各位馬年進步，心想事成，身體健康！想由正月初一起好運行足一整年，不一定要做大型儀式，只要在生活細節中加入一些小習慣，就可以聚財、穩定氣場。以下10條實用開運Tips，由睡前到臨睡前逐步幫你鋪排好新一年氣場，適合忙碌的你在家跟着做。 1. 枕邊藏金，財夢正酣 除夕或初一前一晚，可在枕頭下放一張全新的百元大鈔，搭配一個助眠香囊，一同入睡。寓意「財氣相伴入夢」，新一年在睡眠中也能默默累積富足感，翌日醒來就像被金錢與好運溫柔喚醒。

2. 爽快起床，不戀暖床 馬年屬「動」，建議大約早上七時左右（卯辰之交）起床，避免賴床過久。起身後拉開窗簾，迎接新一年第一縷陽光，讓身心一同「開機」，為整年打好精力底子。

3. 鹽水淨手，洗去霉運 起床後以淡鹽水快速清洗雙手約十秒，然後抹乾並塗上護手霜。象徵把過去一年的霉運與負能量洗走，雙手乾淨輕盈，準備接住新一年的福氣與財富。 4. 一杯溫水，喚醒腸胃 早上喝一杯溫開水，或加少量蜂蜜的甜水，幫助潤喉、喚醒腸胃機能。寓意「新一年日子甜甜蜜蜜、行運順遂」，同時也提醒自己減少高糖飲品攝取，避免節日後水腫與不適。 農曆新年2026｜大年初一開運要用鹽水淨手洗走霉氣？10個簡單小習慣，好運跟隨旺足整年

Getty Images 5. 口袋放新鈔，有錢在身、全年不愁 在口袋放一張新鈔，象徵「有錢在身、全年不愁」，內外氣場同步增強。

6. 開運早餐，四樣必吃 開年第一頓早餐，可精選四款寓意吉祥的食物：年糕象徵步步高陞，麵條代表萬事順遂，雞肉寓意大吉大利，紅棗或紅色食材則補氣養血、日子紅火。慢慢咀嚼、細味每一口，把祝福吃進身體裡。 7. 梳頭百下，梳順運勢 早晨靜心梳頭，從前額梳到後腦，每天剛好一百下。象徵「理順年頭，萬事不愁」，把過去一年的煩惱與糾結統統梳開，同時有助舒緩情緒、促進頭皮血液循環。 8. 冰箱聚財，平衡五行 在雪櫃頂放一個白色瓷碗，裡面擺入五枚同樣面額的硬幣，象徵「五福臨門、財氣聚集」。冰箱屬寒水，此舉有助調和家中五行能量，同時也形成一個「家宅金庫」的小小象徵儀式。

9. 口吐蓮花，心平氣和 整個新年期間，刻意練習少抱怨、多說好話。遇到不順時，可以在心中默念：「一馬當先」、「馬到成功」，或以自我肯定語句穩住情緒。當內在情緒穩定，人際與財運自然較易流動、貴人也更願意靠近。 10. 熱水泡腳，洗去舊塵 睡前以溫熱水加艾草或薑片泡腳約二十分鐘，直至微微出汗即可。這個小儀式象徵洗去一整年的疲憊與舊塵，讓雙腳重新恢復暖意，迎接新年的福氣與好運。泡腳後好好入睡，為第二天繼續保持元氣蓄積能量。

原文刊登於 Yahoo Style