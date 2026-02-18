農曆新年2026｜拜年禮儀氹長輩開心 食飯時放低手機等9個關鍵

農曆新年｜拜年禮儀氹長輩開心 食飯時放低手機等9個關鍵

農曆新年2026要來了，祝大家新年快樂！身體健康！一連串拜年活動正式開始，就算到不了長輩家中拜年，都可以用新派拜年方式，視象拜年。準備好馬拉松式拜年活動了沒？小編這裡幫大家準備了拜年禮儀貼士，除了準備好賀年祝福語，想𢭃更多利是就要有拜年禮儀，再附上應對長輩難題百搭回應，讓你開個好年，新年行大運！ 1.人唔到 窩心賀年禮物都要到 今年不少朋友都會去旅行，不過正所謂，人唔到禮都要到，作為後輩都可以預先準備一份得體的賀年禮物、賀年糕點送到長輩家。禮物雖少，但勝在有心意，令長輩們感受到被重視、被關心的感覺。

2.善用科技 與長輩們視象拜年 因為疫情，大家都善用科技來將彼此距離拉近。後輩們要教識長輩們用「FaceTime」，就算不能親臨長輩家中拜年，都要好好利用手機，以視象拜年。（最好預先給予長輩們用FacetTime教學，令他們更盡興） 3.整理妝容去拜年 出去拜年就不能忘記要有儀式感。預早時間整理好妝容，不要「披頭散髮」，穿一套靚靚的拜年服裝，穿起應節的紅色是不可少的顏色的～再想好賀年祝福說話，跟長輩們送上祝福。 新年想應節，不一定要全紅出動，用紅色單品襯黑、白、啡、灰色，低調而有氣質。

4.不要即場拆利是 𢭃利是要有禮貌，準備好意頭祝賀語，最好是因應不同人士來祝賀更表誠意。收到利是後，可以留待初七「人日」或者「十五」拆利是。切忌即場拆利是，這麼「刺激」的環節就不要在大時大節進行，自己拆就可以了，免得要出動「尷尬而不失禮的微笑」表情。 逗利是要有禮貌，準備好意頭祝賀語，最好是因應不同人士來祝賀更表誠意。

5.笑到最後便是贏 假如今年你會去小小的拜年聚會，大姨媽、表姨婆會變成「好奇寶寶」，用盡方法問你問題，去「了解」你。要應對好奇親戚，首先要做好表情管理，然後笑住回應就基本上可以過關。

假如你又想有一個得體、四兩撥千斤的回應，這裡都有一個百搭回應可以跟各位分享，適用於問你幾時拍拖、幾時結婚、幾時買樓、幾時搵工這類問題，你可以回應，「都有幾（個人揀緊/個日子揀緊/個單位睇緊/份工揀緊），呢個時勢想睇定啲先～咁你呢，最近幾好嗎？」你嘅回應要畀長輩感受到你係有做緊嘢、有努力，而且係個三思而行嘅人。最後精粹係要問返問題，做到進可攻，退可守，令親戚無咁容易叼難到你。 至於問到關於幾錢人工、讀書讀成點、係咪肥咗瘦咗呢類問題，都可以回答「不過不失咁啦，咁你個仔/女呢？」跟以上答法異曲同工，精粹在於不用太認真，以笑輕鬆帶過便可。

假如你逼迫到盡頭，就用笑來帶過，再補一句，「知你為我著緊，我有消息會第一時間同你講㗎:)」完滿地完結長輩們的花式攻擊。 6.要感謝家人所為你準備的一切 去長輩家吃團年飯，除了主動幫忙執枱、開飯之外，吃的時候也可以不時讚長輩們所準備的飯菜好吃。但咩都讚又會覺得好虛偽，所以可針對性地讚一、兩道菜，會顯得更有誠意。

7.吃飯時 請放下手機 機不離手的朋友，難得大家聚在一起吃團年飯，就放下手機一回兒吧，把握機會跟大家交流，這是基本的禮貌吧～（當然與家人大合照，餸菜很別緻想留影又另計）

8.人品好 自然牌品好 拜年時如有機會跟長輩們打麻將，要適時贏細章牌，表示你是懂得打牌的人，令長輩們覺得跟你打牌是有挑戰性的。但你都要適時「鬆章」，令長輩開心贏下。這個是比較進階的拜年禮儀，一個不小心好易出事。假如你不是一個氣定神閒的人，就盡可能不要挑戰跟長輩們打牌了。

9.切忌過度放閃 拖埋另一半去拜年其實係件甜蜜嘅事，如果再於甜蜜上加甜，太高調地「曬恩愛」，這樣反而會令長輩們覺得不自在。「攬攬錫錫」這類甜蜜行為，留待二人世界時才享受吧～

其實新年最緊要大家齊齊整整，開心最重要。祝各位新年快樂，身體健康，心想事成～ 原文刊登於 Yahoo Style