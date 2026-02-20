天氣涼打邊爐恐痔瘡發作！醫生教3招緩解痔瘡不適

這種天氣最適合吃火鍋暖身，但卻可能會增加痔瘡發作的風險。有醫生指出，在冬天氣溫下，若吃火鍋凡等的重口味飲食，有可能會令觸發痔瘡發作。醫生指出，有３大方法，有助舒緩痔瘡發作時出現的不適。

天氣涼打邊爐恐痔瘡發作！

大腸直腸肛門外科醫生黃郁純在其Facebook專頁上分享指，近日大家都可能會吃過火鍋，但有些人在享受美食後，卻會求醫表示自己出現痔瘡發作問題，並疑惑為甚麼發作的情況沒有出現在夏天，而是在 氣溫下降的天氣卻開始腫脹、疼痛，甚至出血。

黃醫生強調，其實這是痔瘡容易發作的季節，有可能是身體在換季時的提醒：

1. 氣溫下降，循環變差