天氣涼打邊爐恐痔瘡發作！醫生教3招緩解痔瘡不適

這種天氣最適合吃火鍋暖身，但卻可能會增加痔瘡發作的風險。有醫生指出，在冬天氣溫下，若吃火鍋凡等的重口味飲食，有可能會令觸發痔瘡發作。醫生指出，有３大方法，有助舒緩痔瘡發作時出現的不適。
天氣涼打邊爐恐痔瘡發作！
大腸直腸肛門外科醫生黃郁純在其Facebook專頁上分享指，近日大家都可能會吃過火鍋，但有些人在享受美食後，卻會求醫表示自己出現痔瘡發作問題，並疑惑為甚麼發作的情況沒有出現在夏天，而是在 氣溫下降的天氣卻開始腫脹、疼痛，甚至出血。
黃醫生強調，其實這是痔瘡容易發作的季節，有可能是身體在換季時的提醒：
1. 氣溫下降，循環變差
氣溫降低會讓血管收縮，導致肛門周圍的血液循環變差，容易引發靜脈曲張與腫脹，從而誘發痔瘡。
2. 喝水量不足，便便變硬
冬天不像夏天容易流汗，很多人因此忘了喝水，水分攝取不足會導致糞便乾硬，排便時過度用力會引起疼痛。
3. 重口味飲食，刺激腸胃
例如麻辣鍋、薑母鴨和酒精等重口味食物，雖然美味，但辛辣與酒精會導致血管擴張充血，讓痔瘡更容易發作。
3招舒緩痔瘡不適
黃醫生建議，如果要舒緩痔瘡不適，她建議：
溫水坐浴：每天10-15分鐘的溫水坐浴，能促進血液循環，放鬆緊繃的括約肌，減輕腫脹和不適，效果快又好。
保持高纖飲食與補水：多吃高纖蔬菜，像是在吃鍋時多夾幾盤青菜，還要隨時提醒自己補充水分，保持排便順暢是預防的最好方式。
保暖與透氣同時兼顧：保暖很重要，但下半身也要透氣，以避免悶熱潮濕加重不適感。
她提醒，若嘗試了溫水坐浴仍感到疼痛，或者有明顯的異物感，可以求醫諮詢。