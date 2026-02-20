熱門搜尋:
健康
出版：2026-Feb-20 09:00
更新：2026-Feb-20 09:00

小腿待於身體第2顆心臟！腿酸脹恐靜脈病變 醫生揭5症狀是警號

Hoi S

小腿出現的症狀有可能會影響心臟！有醫生指出，其實小腿就等於身體的第二顆心臟，而小腿一旦出現酸、脹等症狀，可能不止是疲累所致，而是出現靜脈病變問題。醫生指出，若出現5大症狀，就有可能是慢性靜脈回流不全，需要求醫檢查。

小腿=身體第2顆心臟！

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，很多人會在下班後或久坐久站時，腿部感覺沉重或脹痛，甚至還會自責自己的活動能力，但實際上，腿部距離心臟最遠，血液必須逆著地心引力回到心臟，這全靠以下兩個關鍵系統：

  1. 靜脈瓣膜：防止血液倒流，確保血液向上流動。

  2. 小腿肌肉幫浦(第二顆心臟)：每走一步都能幫助靜脈擠血回流。

4情況觸發

黃醫生指，當長時間不活動時，例如久坐、久站、翹腳或水分攝取不足，小腿的「幫浦」幾乎不發動，導致以下情況發生：

  • 血液被重力困住，淤積於下肢。

  • 靜脈壓力上升。

  • 水分滲透到組織，導致腫脹。

  • 發炎訊號增加。

所以，重、脹、酸的感受並不是單純的疲勞，而是身體發出的信號。

6類最高危

黃醫生表示，當組織含氧下降和排除廢物的代謝能力受限，神經受到壓迫，會讓大腦產生模糊的疲勞感受，給你「不舒服、不想動、好累」的信號。以下6類人士較容易出現這個問題：

  1. 上班族、工程師、醫師、護理師、老師

  2. 長時間站立的工作者

  3. 懷孕中的女性

  4. 家族有靜脈曲張病史

  5. 隨著年齡增長

  6. 水分攝取不足

所以，如果長時間不活動會比活動後疲勞更傷循環系統。

5症狀是警號

若出現以下情況，千萬不要忽視：

  • 一側腿明顯腫脹。

  • 晚上症狀嚴重，抬腿後有所舒緩。

  • 小腿皮膚變深色或發癢。

  • 靜脈明顯浮出或蜿蜒。

  • 腿部有緊迫感。

這些可能是慢性靜脈回流不全的警訊。

有效的改善方法

黃醫生提議，採取一些簡單而有效的措施來改善血液循環，這些都不需額外花費：

  • 每30-60分鐘動動腳踝。

  • 每小時走動2-3分鐘。

  • 睡前抬腿高於心臟。

  • 確保水分攝取充足。

  • 避免翹腳。

  • 若症狀明顯，考慮穿戴彈性襪。

黃醫生指，當你的腿感到「重」，其實是在告訴你：「血液卡住了，拜託動一下。」愈早聽懂這些信號，愈能避免走向靜脈病變的道路。

