小腿待於身體第2顆心臟！腿酸脹恐靜脈病變 醫生揭5症狀是警號

小腿出現的症狀有可能會影響心臟！有醫生指出，其實小腿就等於身體的第二顆心臟，而小腿一旦出現酸、脹等症狀，可能不止是疲累所致，而是出現靜脈病變問題。醫生指出，若出現5大症狀，就有可能是慢性靜脈回流不全，需要求醫檢查。

小腿=身體第2顆心臟！

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，很多人會在下班後或久坐久站時，腿部感覺沉重或脹痛，甚至還會自責自己的活動能力，但實際上，腿部距離心臟最遠，血液必須逆著地心引力回到心臟，這全靠以下兩個關鍵系統：

靜脈瓣膜：防止血液倒流，確保血液向上流動。 小腿肌肉幫浦(第二顆心臟)：每走一步都能幫助靜脈擠血回流。

4情況觸發

黃醫生指，當長時間不活動時，例如久坐、久站、翹腳或水分攝取不足，小腿的「幫浦」幾乎不發動，導致以下情況發生：