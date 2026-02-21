過年聚會後喉嚨痛？有啲菌酒精都殺唔死！醫生揭5種傳播力強病毒

新年的密集親友聚會後，容易感染上病毒？有醫生指出，有些人會在過年聚會後出現喉嚨痛或發燒等症狀，原因是有些病毒十分強大，甚至定期用酒精消毒雙手也無法殺菌。醫生指出，有5種病毒傳播力強且對酒精免疫，需用其他方法作出預防。

5種傳播力強病毒 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，農曆新年社交活動增加，許多人認為手上的75%酒精噴霧可以對抗各種病毒，但這樣的想法其實是錯誤的，因為有一群病毒對酒精完全無感，這些病毒根本沒有「脂質外殼」，酒精對它們來說，就如同防曬乳，只是在表面護膚而已。最容易接觸到的「酒精殺不死」病毒如下： 1. 諾如病毒 (Norovirus) 這是全球最強的「嘔吐快遞」，只需要10到100顆病毒顆粒就能讓全家輪流受害。諾羅病毒是全球病毒性腹瀉的主因，而且耐酸、耐熱、耐鹼，且完全免疫酒精，會在環境中存活數天。

2. 腸病毒 (Enterovirus) 這種病毒特別容易感染小孩，當孩子在公共玩具上玩耍後，再摸嘴就會將病毒帶入體內。腸病毒的結構穩定，同樣對酒精免疫。 3. A型肝炎病毒 (Hepatitis A) 尤其是在食用未熟的海鮮時要小心，A型肝炎病毒對酒精的抵抗力極高，並且可透過糞口途徑傳播。 4. 腺病毒 (Adenovirus) 常見於過年聚會後，可能引起紅眼、發燒和喉嚨痛。這種無包膜病毒也同樣對酒精抗性強。 5. 輪狀病毒 (Rotavirus) 主要影響幼童，可能導致水瀉和嘔吐。在冬季時，輪狀病毒的感染高峰特別明顯。

哪些病毒怕酒精？ 黃醫生指，相對於上述病毒，以下的病毒有脂質包膜，因此會對酒精敏感： 流感病毒 (Influenza virus)

新冠病毒 (COVID-19)

呼吸道合胞病毒 (RSV) 這些病毒可以被60-75%的酒精有效滅活。 黃醫生表示，過年期間最容易接觸到的病毒包括諾羅病毒、腸病毒、A型肝炎病毒、腺病毒和輪狀病毒。這些病毒不僅具有強大的傳播能力，還因為缺乏脂質外殼而對酒精免疫。所以，過年時保護自己和家人，記得多用肥皂洗手，不要僅依賴酒精。