過年飲多幾杯酒助興 恐引發心律不整！2個鐘飲多4杯酒易出事？醫生揭5大高危症狀

農曆新年期間，少不免會喝酒助興，但卻有可能會對健康構成威脅。有醫生指出，若過年時喝得太多酒，就算平日都不算是喝太多，都可能會引發心律不整。而女生甚至在2小時內喝超過4杯酒就可能會引發「假日心臟症候群」。醫生指出，一旦出現5大不適症狀，並持續一段時間，就需求醫檢查。

重症科醫生黃軒在其 Facebook專頁 上分享指，許多人在節慶期間的聚會中，可能會因為飲酒過量而引發心律不整，這種現象稱為「假日心臟症候群」(Holiday Heart Syndrome, HHS)。他解釋指，假日心臟症候群是指在沒有心臟病史的人中，因短時間大量飲酒而誘發心房顫動(AF)或其他心律不整的情況。這一名詞最早由Philip Ettinger於1978年提出，觀察到許多人在假期大量飲酒後出現心悸和心律不整。

根據2014年的研究，即使是一次性大量飲酒，心房顫動的風險也會顯著增加。

乙醇及其代謝產物乙醛會影響心肌細胞的鈣離子通道，增加心房顫動的風險。

大量飲酒常伴隨脫水及電解質失衡，這些因素都可能誘發心律不整。

酒精刺激交感神經，抑制副交感神經，導致心跳加快和心房電傳導不穩定。

5大高危症狀

黃醫生指出，假日心臟症候群的症狀包括：

心悸(心跳忽快忽慢)

胸悶

呼吸急促

頭暈

有時甚至昏厥

大多數人會在24至48小時內自然恢復正常心律，但如果持續超過48小時，血栓風險會上升，並可能進一步發展為慢性心房顫動。

5類人最高危

黃醫生補充，這種心律不整並不僅限於重度酒鬼。2017年的研究顯示，酒精攝取與心房顫動風險呈線性關係。每天多喝一杯酒，即便是平時不喝酒的人，心房顫動風險也會增加約8%。而高風險族群包括：