健康
出版：2026-Feb-22 09:00
更新：2026-Feb-22 09:00

過年飲多幾杯酒助興 恐引發心律不整！2個鐘飲多4杯酒易出事？醫生揭5大高危症狀

2

過年飲多幾杯酒助興 恐引發心律不整！2個鐘飲多4杯酒易出事？醫生揭5大高危症狀

農曆新年期間，少不免會喝酒助興，但卻有可能會對健康構成威脅。有醫生指出，若過年時喝得太多酒，就算平日都不算是喝太多，都可能會引發心律不整。而女生甚至在2小時內喝超過4杯酒就可能會引發「假日心臟症候群」。醫生指出，一旦出現5大不適症狀，並持續一段時間，就需求醫檢查。

過年飲多幾杯酒助興？恐引發心律不整！

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，許多人在節慶期間的聚會中，可能會因為飲酒過量而引發心律不整，這種現象稱為「假日心臟症候群」(Holiday Heart Syndrome, HHS)。他解釋指，假日心臟症候群是指在沒有心臟病史的人中，因短時間大量飲酒而誘發心房顫動(AF)或其他心律不整的情況。這一名詞最早由Philip Ettinger於1978年提出，觀察到許多人在假期大量飲酒後出現心悸和心律不整。

喝酒會影響心跳3大原因

黃醫生指，喝酒會影響心跳的原因包括：

1. 自律神經失衡

  • 酒精刺激交感神經，抑制副交感神經，導致心跳加快和心房電傳導不穩定。

2. 電解質改變

  • 大量飲酒常伴隨脫水及電解質失衡，這些因素都可能誘發心律不整。

3. 心肌細胞毒性

  • 乙醇及其代謝產物乙醛會影響心肌細胞的鈣離子通道，增加心房顫動的風險。

根據2014年的研究，即使是一次性大量飲酒，心房顫動的風險也會顯著增加。

心臟病｜保護心臟方法（am730製圖）

5大高危症狀

黃醫生指出，假日心臟症候群的症狀包括：

  • 心悸(心跳忽快忽慢)

  • 胸悶

  • 呼吸急促

  • 頭暈

  • 有時甚至昏厥

大多數人會在24至48小時內自然恢復正常心律，但如果持續超過48小時，血栓風險會上升，並可能進一步發展為慢性心房顫動。

5類人最高危

黃醫生補充，這種心律不整並不僅限於重度酒鬼。2017年的研究顯示，酒精攝取與心房顫動風險呈線性關係。每天多喝一杯酒，即便是平時不喝酒的人，心房顫動風險也會增加約8%。而高風險族群包括：

  1. 有高血壓者

  2. 睡眠不足(如假期熬夜)

  3. 情緒壓力大

  4. 有心臟結構異常者

  5. 中年男性

由於，假期的獨特環境(低溫、高鹽飲食、熬夜、酒精和情緒波動)形成了「完美風暴」。

5大預防方法

黃醫生指，若要避免Holiday Heart Syndrome，建議：

  1. 不空腹飲酒：確保在飲酒前先進食。

  2. 補充水分：每杯酒之間喝水，保持水分攝取。

  3. 避免連續多日暴飲：節制飲酒，避免一次性大量飲酒。

  4. 確保充足睡眠：假期後要有足夠休息。

  5. 注意症狀：若出現心悸超過30分鐘，需立即就醫。

「暴飲」(binge drinking)是指在短時間內攝取大量酒精，使血液酒精濃度迅速上升至危險水平。比如，男性在2小時內喝5杯酒或女性喝4杯酒都屬於暴飲的範疇。他提醒，假日心臟症候群的影響不在於它一定會危及生命，而在於許多人低估了「偶爾放縱」對心臟的影響。即便你只是喝了幾杯，你的心臟可能會記住這次的刺激，增加未來發生慢性心房顫動的風險。

