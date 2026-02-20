研究：改善腸道生態 可恢復腸道修復能力

似乎年紀愈大，病後或受傷後復元就特別慢。這不只是年老體力變差，而是身體的自我修復速度正在減慢。一項最新動物研究發現，老化的腸道修復能力或能逆轉，因為腸道微生物變化可能是影響幹細胞活性、決定復元速度的關鍵因素。
交叉移植證改善癒合能力
該項由德國烏爾姆大學於《Stem Cell Reports》發表的研究，團隊利用小鼠模型探索老化與腸道微生物的關係。他們發現，老年小鼠的腸道修復緩慢，與腸道幹細胞的活性下降有關。
為了驗證腸道修復能力能否逆轉，研究團隊採取交叉移植設計，將年輕小鼠的腸道微生物移植到老年小鼠體內。結果發現，老年小鼠的腸道幹細胞活性有顯著改善，腸道內壁的再生速度及受傷後的癒合能力，出現類似年輕時的特徵。
進一步作人體研究
研究更揭示，一種過去被視為抗肥胖抗發炎、名為「阿克曼氏菌」(Akkermansia)的益生菌，濃度過高反而會令老化小鼠的再生能力變慢，反映腸道細菌的影響力並非絕對，而是取決於宿主的年齡及生理環境。
研究人員指出，今次的發現為理解老化相關的腸道功能退化提供新的機制線索，未來針對老化相關腸道問題的研究或可從調控腸道生態著手，以維持組織修復力，並需要更研究證實理論適用於人體。