研究：改善腸道生態 可恢復腸道修復能力

似乎年紀愈大，病後或受傷後復元就特別慢。這不只是年老體力變差，而是身體的自我修復速度正在減慢。一項最新動物研究發現，老化的腸道修復能力或能逆轉，因為腸道微生物變化可能是影響幹細胞活性、決定復元速度的關鍵因素。



交叉移植證改善癒合能力

該項由德國烏爾姆大學於《Stem Cell Reports》發表的研究，團隊利用小鼠模型探索老化與腸道微生物的關係。他們發現，老年小鼠的腸道修復緩慢，與腸道幹細胞的活性下降有關。

為了驗證腸道修復能力能否逆轉，研究團隊採取交叉移植設計，將年輕小鼠的腸道微生物移植到老年小鼠體內。結果發現，老年小鼠的腸道幹細胞活性有顯著改善，腸道內壁的再生速度及受傷後的癒合能力，出現類似年輕時的特徵。