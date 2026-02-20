中大首證 調節腸道微生態減兒童焦慮

焦慮症是兒童及青少年最常見的精神健康問題之一。近年愈來愈多證據顯示，腸道微生態與腦部存在密切的相向聯繫，只要著手調節腸道微生態，可緩解兒童的焦慮情緒及感官過敏症狀。香港中文大學醫學院成功研發微生態配方SCM06，並證實可紓緩相關症狀。結果已發表於頂尖國際期刊《自然》旗下npj系列子刊《npj Biofilms and Microbiomes》。



「微生物-腸-腦軸」 據中大醫學院的流行病學研究，本港兒童焦慮症的盛行率高達5%，焦慮會影響兒童的社交及學業發展，亦可能造成長期的心理健康後果。 最近有研究指出，腸道微生物與大腦之間存在密切的雙向聯繫，被稱為「微生物-腸-腦軸」，腸道微生態可產生與腦部訊號傳遞及炎症相關的代謝物，會引致自閉症感官調節失衡。超過90%令人感到快樂和幸福的血清素就是由腸道微生物組製造，研究團隊認為，只要改善腸道微生態，就可令其產生血清素及多巴胺等神經傳導物質，從而改善焦慮情緒、感官過敏及功能性腹痛的症狀。

12周改焦慮問題 焦慮是自閉症的常見共病，中大醫學院精神科學系助理教授黃永昊醫生表示，自閉症譜系障礙的兒童出現明顯焦慮症狀的風險更高，達30%至40%，他們也經常出現感官過敏反應，如對聲音、光線或觸角特別敏感，亦因此引發焦慮或情緒不安。這些症狀不但嚴重影響其日常生活，也會增加他們日後患上抑鬱症或其他精神疾病的風險。 因此團隊招募30名4至11歲，有明顯感官過敏和焦慮症狀的自閉症兒童，為他們提供為期12星期的SCM06配方，參加者須每日服用配方，並定期接受臨床評估及糞便樣本分析。

結果發現，參加者在服用SCM06後，多種益菌如普拉梭菌及產丁酸菌、有益代謝物及N-乙酰血清素(NAS)明顯增加，焦慮、感官過敏及功能性腹痛也顯著下降15至20個百分點，黃永昊認為，結果反映針對性方法有初步成效，參與兒童亦無明顯的不良反應及副作用。中大裘槎醫學科學教授黃秀娟提到，NAS是幫助身體製造褪黑素的重要成分，不但可改善睡眠質素，也可穩定情緒及提升學習能力與記憶力。 非只針對自閉症 SCM06屬於營養補充品，因其以病理為基制而不同於坊間其他益生菌，也不同於藥物可能帶來強大的副作用。中大卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮強調，SCM06非只針對兒童自閉症問題，認為未來有關配方也可應用在多種疾病包括兒童過度活躍症、成人抑鬱甚至腦退化症等，但仍有待進一步研究證實其功效。