唔使打開天氣App 身體已經話你知！5個香港人感受到嘅潮濕「訊號」 3招袪除濕重

明明睡足六個鐘，但起身仍然精神不足、四肢發沉，連面部或腳部亦略見腫脹？在濕度長期高達80至90%的香港，這些反應並不罕見。 當環境濕度上升、氣壓改變，體內循環速度容易放慢，濕氣更易滯留，成個人自然覺得「重咗」。久而久之，香港人都練到一身「潮濕感應」，天氣一變，身體最先出聲！

五大「滿水」提示 你中多少？ 1 ｜對濕度特別敏感：天氣未變 身體先反應 不少濕重人士在雨水未落下前，便會提早感到膝頭繃緊、頭赤赤痛，或突然疲倦乏力。 2 ｜精神與反應變慢：潮濕天氣令身體自動減速 一到潮濕天氣，汗水難以蒸發，身體散熱受阻，體能因而下降，反應變慢，即使睡眠充足，也容易進入「低電量mode」，做任何事都提不起勁。 3 ｜味覺變遲鈍：所有食物都變得「淡而無味」 潮濕天氣下，味覺敏感度下降，容易渴望味道較濃的食物，例如辣味、甜品或重口味菜式。

4 ｜浮腫加劇：潮濕天前後更明顯 眼皮、手指在雨前略腫，天氣轉濕後，腿部或面部亦容易脹起（浮腫），甚至覺得鞋突然變緊半個碼，都是濕氣滯留的典型現象。 5 ｜下半身特別沉重：冷氣環境加劇不適 久坐冷氣環境，不但令氣血循環變慢，濕氣更容易積聚於雙腿，出現繃緊、酸倦或步伐沉重的感覺，是都市人極常見的濕重訊號之一。 為何濕氣難以消退？ 濕氣的來源並不限於天氣，都市生活亦是關鍵因素。長時間處於冷氣環境、缺乏運動、偏鹹及油膩的飲食等因素，都會削弱體內循環與代謝，令水分更容易滯留，濕氣便不知不覺在體內沉積。

掌握濕腫成因 3 招幫你改善「滿水」問題

日本和田竹酢保健貼以45%天然竹酢粉末為主要成分，並加入甲殼素、纖維素及維他命C等天然素材。竹酢液源自日本優質孟宗竹，經15年發酵熟成後製成粉末，保留其吸濕特性。有助排走體內濕氣，並促進血液循環與新陳代謝，能有效紓緩四肢疲勞、沉重感、浮腫、手腳冰冷及肌肉痠軟等不適。 建議的使用方法如下： 日常保養時，每晚於腳掌貼上兩片即可；如下半身浮腫較明顯，可在每邊腳掌各貼兩片並持續使用；若出現上半身或面部浮腫，亦可同時貼於手掌與腳掌，以加強排濕效果。

> 銷售點：維特健靈、香港萬寧及 Mannings Plus 部分門店 維特健靈網店：>>立即購買<< 萬寧網店： >>馬上選購<<