短影音睇到變「腦霧」？　中外專家：高頻刺激耗盡專注力

短影音刷多了會「腦霧」嗎？近日有媒體報道，很多人會透過刷短影音放鬆，短影音能在幾十秒內快速抓住人的注意力、提神醒腦。但當大腦長期適應這種快速、高頻的刺激後，就會陷入注意力被耗盡的「腦霧」狀態。這種說法有科學依據嗎？牛津大學出版社在2024年將「腦霧」評選為年度詞彙，顯示這個現象已成為當代普遍困擾。 《大象媒體》報道，清華大學北京清華長庚醫院神經內科副主任醫師王也指出，「腦霧」並非醫學診斷，而是患者對自身注意力渙散、精神難以集中、伴隨疲憊感的描述，就像大腦被一團霧氣籠罩，清晰的思維通路遭到堵塞。這種狀態的產生，往往是生活中潛移默化的因素持續吸引並消耗注意力所致。

狀態並非病理性 王也表示，許多人透過刷短影音放鬆，短影音能在數十秒內快速抓住注意力、喚醒精神，卻也會消耗腦細胞活性、肝醣儲備，同時調動體內激素。當大腦長期適應這種快速、高頻的刺激後，就會陷入注意力被耗盡的腦霧狀態，這種狀態並非病理性，而是注意力經短影音「訓練」後，難以長時間集中在單一事件上。 美國《神經影像學》期刊發表的研究支持這項論點。研究人員結合行為分析、腦成像技術和決策計算模型等方法，探究短影音成癮對心理和神經的影響，發現短影音成癮會降低大腦對損失的敏感度、減緩資訊處理速度，久而久之，人們越來越容易感到精神恍惚、難以集中注意力，甚至在做小決定時都要反覆斟酌。

進行集中注意力訓練 王也建議，解決腦霧並非單純「少玩手機」，更有效的方式是進行集中注意力訓練，例如冥想、入定練習、調節呼吸節律等，同時要學會真正放鬆。他強調，刷短影音雖能短暫逃避工作焦慮和高壓職場氛圍，卻無法讓人徹底擺脫，還需主動適應職場壓力。 專家提醒，若持續感到精神恍惚、被日常決策壓得喘不過氣，或發現自己很難集中注意力超過幾分鐘，這可能是大腦在適應所消費內容速度的訊號。建議在打開應用程式前先反思使用原因，並養成有意讓自己無聊的習慣，例如不帶手機散步、凝視窗外或靜靜坐着，讓大腦有機會重置、反思，找回自然節奏。