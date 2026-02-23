過年食到肚脹、噯氣、肚瀉輪住嚟？小心脾胃失調

過年期間聚餐頻繁、大魚大肉與零食不斷，加上作息不規律與活動量不足，容易導致肚脹、食慾不振、腸胃不適等問題。

年假期間，大多數上班族幾乎日日外出，日間拜年聚餐、晚上宵夜，炸物、火鍋、甜點樣樣來，再加上追劇到凌晨、久坐少動，假期還沒結束，就開始出現肚脹、噯氣、胃悶不適，甚至腹瀉與便秘交替發生，食慾也明顯下降。臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫生謝昆哲指出，這種情況正是許多現代人在過年期間的縮影，聚餐頻繁、大魚大肉與零食不斷，加上作息不規律與活動量不足，容易導致肚脹、食慾不振、腸胃不適等問題。

腸胃不順 其實是身體警號

謝昆哲醫生說明，消化不良並非單一疾病，而是脾胃消化功能失常所引起的整體表現。中醫認為「脾主運化、胃主受納」，脾胃是後天之本，負責將食物轉化為氣血津液，一旦運作失衡，就容易出現消化道不適，若長期忽視不理，除了引發慢性胃炎，嚴重者恐導致胃食道逆流或腸胃功能紊亂。

特別是過年期間作息顛倒、晚睡晚起，容易傷及脾陽與胃氣，使腸胃蠕動變慢、消化能力下降。

作息顛倒最傷腸胃 11 點前睡是關鍵

謝昆哲醫生表示，預防脾胃失調，除了飲食節制，中醫更強調「顧好作息、溫養脾胃」。晚上11點至凌晨1點為膽經運行，凌晨1點至3點為肝經運行，此時若未進入熟睡狀態，容易影響肝脾協調，進而導致消化功能失調。建議最晚11點前就寢，有助於脾胃有足夠的能量進行自我修復。