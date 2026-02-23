小朋友常咬指甲？ 只因找「情緒出口」 補充2大營養改善壞習慣

咬指甲的習慣也可能反映兒童的心理狀態。有醫生指出，曾有家長帶一名7歲的濕疹兒童求診，並指出小孩常咬指甲習慣造成困擾。醫生指出，這個行為可能是在反映他正在找「情緒出口」，亦不建議家長斥責，反而，可以補充2大營養素，有助改善這個壞習慣。
小朋友常咬指甲
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，兒童門診中，常常會有孩子咬指甲習慣，特別是異位性皮膚炎的兒童患者，可能會因焦慮或自我安撫而咬指甲。劉醫生解釋指，咬指甲在醫學上稱為「咬甲癖」(Onychophagia)。對於7歲的孩子來說，通常是一種潛意識的習慣或衝動控制問題。心理學認為這種行為類似於自我安撫機制，不應過度妖魔化。
在兒童階段，性別之間的差異不大。研究顯示，在學齡兒童及青少年中，男生咬指甲的比例略高於女生，但隨著年齡增長，成人後的比例會相近。因此，這並不是性別問題，而是孩子成長過程中常見的挑戰。
咬甲只因找「情緒出口」？
孩子咬指甲通常與以下因素有關：
情緒出口(焦慮或無聊)：特別是異位性皮膚炎的孩子，因為長期對抗皮膚癢而更容易焦慮。咬指甲可以作為釋放壓力的方式。
完美主義(生理觸發)：孩子看到指甲邊緣有「倒刺」或不平整，會感到煩躁，試圖咬平，結果卻愈咬愈差。
3大建議減少咬甲
劉醫生提醒，對於異位性皮膚炎的孩子來說，戒咬指甲特別重要，因為指甲上藏有細菌，容易造成皮膚感染。以下是一些建議：
保持指甲短：定期修剪指甲，磨圓指甲邊緣，減少咬的動機。
轉移注意力：發現孩子在咬指甲時，給予他壓力球玩或香口膠嚼，分散注意力，而不是大聲斥責。
視覺提醒：使用苦味的防咬指甲液作為溫和的提醒。
補充2大營養改善壞習慣
許多家長擔心孩子是否缺鈣，事實上這樣的關聯性不大。從營養角度來看，關鍵包括：
鋅(Zinc)：鋅缺乏會影響情緒穩定，並與異食癖有關，對皮膚修復也重要。
維他命B群與蛋白質：缺乏B群(特別是B7生物素)或蛋白質會使指甲變脆，增加倒刺的機會，增加咬指甲機會。
劉醫生表示，「理解」比「禁止」更為有效。如果指甲常有倒刺，建議補充富含鋅和B群的食物，如瘦肉、堅果和蛋類，這樣既能改善皮膚也能促進指甲健康。