小朋友常咬指甲？ 只因找「情緒出口」 補充2大營養改善壞習慣

咬指甲的習慣也可能反映兒童的心理狀態。有醫生指出，曾有家長帶一名7歲的濕疹兒童求診，並指出小孩常咬指甲習慣造成困擾。醫生指出，這個行為可能是在反映他正在找「情緒出口」，亦不建議家長斥責，反而，可以補充2大營養素，有助改善這個壞習慣。

小朋友常咬指甲

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，兒童門診中，常常會有孩子咬指甲習慣，特別是異位性皮膚炎的兒童患者，可能會因焦慮或自我安撫而咬指甲。劉醫生解釋指，咬指甲在醫學上稱為「咬甲癖」(Onychophagia)。對於7歲的孩子來說，通常是一種潛意識的習慣或衝動控制問題。心理學認為這種行為類似於自我安撫機制，不應過度妖魔化。

在兒童階段，性別之間的差異不大。研究顯示，在學齡兒童及青少年中，男生咬指甲的比例略高於女生，但隨著年齡增長，成人後的比例會相近。因此，這並不是性別問題，而是孩子成長過程中常見的挑戰。