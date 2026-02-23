熱門搜尋:
健康
出版：2026-Feb-23 09:00
更新：2026-Feb-23 09:00

過年後肚瀉恐是腸胃炎！食蘋果香蕉可止瀉？營養師教5招飲食促進康復

2

過年期間大吃大喝，可能一不小心就會出現腸胃炎！有營養師指出，一旦出現肚瀉或肚痛等症狀，有可能是腸胃炎的徵兆，嚴重甚至可能會拉出血便。不過，營養師指出，可以用5招飲食促進康復，而吃蘋果及香蕉這些水果甚至有止瀉功效。

過年後肚瀉恐是腸胃炎！

營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，假日後若出現腹痛、腹瀉或噁心嘔吐等症狀，可能是腸胃炎的徵兆。腸胃炎主要分為兩種：細菌型與病毒型，兩者分別在於：

細菌型腸胃炎

  • 病原體：沙門氏菌、志賀氏菌、腸炎弧菌、霍亂弧菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等。

  • 臨床症狀：包括持續2至3天的發燒、頻繁腹瀉(超過3次)、水便或血便及嘔吐。通常源於攝取不潔或變質的食物。

  • 盛行季節：夏季。

  • 療程：大約需時7至10天。

病毒型腸胃炎

  • 病原體：主要包括諾如病毒、腺病毒及輪狀病毒。

  • 臨床症狀：可能伴隨發燒，腹瀉相對少見血便或黏液性糞便。特別是諾羅病毒感染常見嘔吐及噁心。

  • 傳播方式：主要透過人際接觸。

  • 流行季節：全年，且康復速度較快(約2至3天)。

7招預防急性腸胃炎（am730製圖） 7招預防急性腸胃炎（am730製圖） 7招預防急性腸胃炎（am730製圖） 7招預防急性腸胃炎（am730製圖） 7招預防急性腸胃炎（am730製圖）

宜食與忌食建議

高敏敏指，針對腸胃炎患者，應選擇清淡飲食，有助消化，以下為宜食與忌食的食物建議：

宜食食物：

  1. 含果膠的水果：如蘋果、香蕉，能有效止瀉。

  2. 清湯類食品：如蛋花湯、清湯麵及粥品。

  3. 易消化的食品：如蒸蛋、多士及梳打餅。

  4. 低纖維的蔬菜：選擇嫩葉部位。

忌食食物：

  1. 高糖飲料：建議選用無糖水分補充，以避免影響腸道的滲透壓。

  2. 甜食類：如蛋糕、冬甩等。

  3. 辛辣刺激性食物。

  4. 油炸或煎炸食品。

營養師教5招飲食促進康復

另外，亦有腸胃炎飲食5大原則，有助加速康復：

  1. 補充水分：切忌脫水。

  2. 維持電解質平衡。

  3. 選擇清淡及易消化的食物。

  4. 採用小量多餐的方式：減少腸胃負擔。

  5. 病情若嚴重，應盡快就醫。

高敏敏提醒，節日雖然令人愉悅，但身體健康亦不可忽視。若身體出現不適，應遵從以上飲食建議並及時就醫。

