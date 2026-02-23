過年後肚瀉恐是腸胃炎！食蘋果香蕉可止瀉？營養師教5招飲食促進康復

過年期間大吃大喝，可能一不小心就會出現腸胃炎！有營養師指出，一旦出現肚瀉或肚痛等症狀，有可能是腸胃炎的徵兆，嚴重甚至可能會拉出血便。不過，營養師指出，可以用5招飲食促進康復，而吃蘋果及香蕉這些水果甚至有止瀉功效。
過年後肚瀉恐是腸胃炎！
營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，假日後若出現腹痛、腹瀉或噁心嘔吐等症狀，可能是腸胃炎的徵兆。腸胃炎主要分為兩種：細菌型與病毒型，兩者分別在於：
細菌型腸胃炎
病原體：沙門氏菌、志賀氏菌、腸炎弧菌、霍亂弧菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等。
臨床症狀：包括持續2至3天的發燒、頻繁腹瀉(超過3次)、水便或血便及嘔吐。通常源於攝取不潔或變質的食物。
盛行季節：夏季。
療程：大約需時7至10天。
病毒型腸胃炎
病原體：主要包括諾如病毒、腺病毒及輪狀病毒。
臨床症狀：可能伴隨發燒，腹瀉相對少見血便或黏液性糞便。特別是諾羅病毒感染常見嘔吐及噁心。
傳播方式：主要透過人際接觸。
流行季節：全年，且康復速度較快(約2至3天)。
宜食與忌食建議
高敏敏指，針對腸胃炎患者，應選擇清淡飲食，有助消化，以下為宜食與忌食的食物建議：
宜食食物：
含果膠的水果：如蘋果、香蕉，能有效止瀉。
清湯類食品：如蛋花湯、清湯麵及粥品。
易消化的食品：如蒸蛋、多士及梳打餅。
低纖維的蔬菜：選擇嫩葉部位。
忌食食物：
高糖飲料：建議選用無糖水分補充，以避免影響腸道的滲透壓。
甜食類：如蛋糕、冬甩等。
辛辣刺激性食物。
油炸或煎炸食品。
營養師教5招飲食促進康復
另外，亦有腸胃炎飲食5大原則，有助加速康復：
補充水分：切忌脫水。
維持電解質平衡。
選擇清淡及易消化的食物。
採用小量多餐的方式：減少腸胃負擔。
病情若嚴重，應盡快就醫。
高敏敏提醒，節日雖然令人愉悅，但身體健康亦不可忽視。若身體出現不適，應遵從以上飲食建議並及時就醫。