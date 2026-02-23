過年後肚瀉恐是腸胃炎！食蘋果香蕉可止瀉？營養師教5招飲食促進康復

過年期間大吃大喝，可能一不小心就會出現腸胃炎！有營養師指出，一旦出現肚瀉或肚痛等症狀，有可能是腸胃炎的徵兆，嚴重甚至可能會拉出血便。不過，營養師指出，可以用5招飲食促進康復，而吃蘋果及香蕉這些水果甚至有止瀉功效。

過年後肚瀉恐是腸胃炎！ 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，假日後若出現腹痛、腹瀉或噁心嘔吐等症狀，可能是腸胃炎的徵兆。腸胃炎主要分為兩種：細菌型與病毒型，兩者分別在於： 細菌型腸胃炎 病原體：沙門氏菌、志賀氏菌、腸炎弧菌、霍亂弧菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等。

臨床症狀：包括持續2至3天的發燒、頻繁腹瀉(超過3次)、水便或血便及嘔吐。通常源於攝取不潔或變質的食物。

盛行季節：夏季。

療程：大約需時7至10天。 病毒型腸胃炎

病原體：主要包括諾如病毒、腺病毒及輪狀病毒。

臨床症狀：可能伴隨發燒，腹瀉相對少見血便或黏液性糞便。特別是諾羅病毒感染常見嘔吐及噁心。

傳播方式：主要透過人際接觸。

流行季節：全年，且康復速度較快(約2至3天)。

宜食與忌食建議 高敏敏指，針對腸胃炎患者，應選擇清淡飲食，有助消化，以下為宜食與忌食的食物建議： 宜食食物： 含果膠的水果：如蘋果、香蕉，能有效止瀉。 清湯類食品：如蛋花湯、清湯麵及粥品。 易消化的食品：如蒸蛋、多士及梳打餅。 低纖維的蔬菜：選擇嫩葉部位。 忌食食物： 高糖飲料：建議選用無糖水分補充，以避免影響腸道的滲透壓。 甜食類：如蛋糕、冬甩等。 辛辣刺激性食物。 油炸或煎炸食品。 營養師教5招飲食促進康復 另外，亦有腸胃炎飲食5大原則，有助加速康復：

補充水分：切忌脫水。 維持電解質平衡。 選擇清淡及易消化的食物。 採用小量多餐的方式：減少腸胃負擔。 病情若嚴重，應盡快就醫。 高敏敏提醒，節日雖然令人愉悅，但身體健康亦不可忽視。若身體出現不適，應遵從以上飲食建議並及時就醫。