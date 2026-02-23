柏金遜症 ≠ 柏金遜病！一藥處理兩類徵狀

僅次於「認知障礙症」，「柏金遜症」也是一種常見的腦退化症，多數發生於60歲或以上的人士身上。老人科專科醫生馬漢明指出，「柏金遜症」跟「柏金遜病」其實是兩種稍有不同的情況：約80%的柏金遜症成因不明，被稱為柏金遜病。其餘20%則由藥物(例如精神科藥物、止暈藥或止嘔藥)、血管閉塞，或較罕見的「非典型柏金遜症」所引起。

馬漢明表示，柏金遜症的徵狀，有「運動」和「非運動」兩大類。前者是指患者身體運動不協調，導致佝僂、步履蹣跚和經常絆倒；後者則包括疼痛、膀胱過度活躍、排尿困難、便秘、嗅覺或味覺減弱、血壓不穩、吞嚥困難、認知障礙、情緒起伏、幻覺和妄想等。