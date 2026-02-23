柏金遜症 ≠ 柏金遜病！一藥處理兩類徵狀

僅次於「認知障礙症」，「柏金遜症」也是一種常見的腦退化症，多數發生於60歲或以上的人士身上。老人科專科醫生馬漢明指出，「柏金遜症」跟「柏金遜病」其實是兩種稍有不同的情況：約80%的柏金遜症成因不明，被稱為柏金遜病。其餘20%則由藥物(例如精神科藥物、止暈藥或止嘔藥)、血管閉塞，或較罕見的「非典型柏金遜症」所引起。
馬漢明表示，柏金遜症的徵狀，有「運動」和「非運動」兩大類。前者是指患者身體運動不協調，導致佝僂、步履蹣跚和經常絆倒；後者則包括疼痛、膀胱過度活躍、排尿困難、便秘、嗅覺或味覺減弱、血壓不穩、吞嚥困難、認知障礙、情緒起伏、幻覺和妄想等。
運動和非運動徵狀
運動不協調是柏金遜症常見的早期徵狀。馬漢明補充，「典型的柏金遜病患者身體的其中一邊會先出現手腳震顫、肌肉僵硬或動作緩慢，經過數年時間，徵狀會擴展至身體的兩邊；相反，由藥物或血管閉塞引致的柏金遜症，其運動徵狀會對稱地出現於患者的左右兩邊。此外，非運動徵狀於非典型柏金遜症的早期患者和其他柏金遜症的後期患者較常見。」
提升多巴胺水平
現時，柏金遜症的治療以藥物為主，它們有三大種類：左旋多巴胺、多巴胺受體激活劑和單胺氧化酶B抑制劑(MAOB-I)。馬漢明解釋，這些藥物能提升腦部多巴胺的水平，減少運動徵狀。同時，其他藥物亦可紓緩非運動徵狀：瀉藥緩和便秘、血清素藥物改善情緒、膽鹼分解抑制劑減慢認知衰退、抗精神病藥減少幻覺或妄想。
小心相互作用
對於同時有運動和非運動徵狀的患者，藥物處方的選擇尤其重要，因為藥物跟疾病本身可能產生相互作用，有機會影響病情，例如抗膽鹼能類的藥物加劇便秘、排尿困難和認知障礙，以及多巴胺受體激活劑引起幻覺或妄想。
近年新一代的單胺氧化酶B抑制劑(MAOB-I)可同時處理運動和一些非運動徵狀，例如疼痛、情緒起伏和睡眠等問題，穩定病情。
馬漢明表示，儘管暫時沒有根治柏金遜症的方法，但患者只要使用適當的藥物，配合均衡飲食、復康運動、家人支持等因素，他們仍然可以繼續精彩的人生！