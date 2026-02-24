腰痠背痛是脊椎側彎所致？元兇不是骨頭 中醫教3招日常脊椎保養

本港約有5%人口患有脊椎側彎，但不少人對脊椎側彎所帶來的影響卻一知半解。有中醫師指出，許多人認為脊椎側彎一定會帶來腰痠背痛症狀，但其實導致背痛的元兇可能與骨頭無關。中醫指出，有3大方法有助日常為脊椎進行保養。

腰痠背痛是脊椎側彎所致？ 中醫師林冠良在其Facebook專頁上分享指，許多患者在得知自己有脊椎側彎後，表現出非常焦慮的情緒，並且會焦急詢問腰痛是否因為脊椎側彎所致。林醫師解釋，根據脊椎外科的權威機構——脊椎側彎研究學會(Scoliosis Research Society, SRS)的定義，只有當X光片上測得的Cobb角度大於等於10度，才能正式診斷為脊椎側彎(Scoliosis)。小於10度的脊椎不對稱(Spinal Asymmetry)被視為正常生理變異，類似於人臉的不對稱，通常並不需要治療。根據一項研究，絕大多數人的脊椎都有輕微低於10度的不對稱，但真正達到側彎高於10度標準卻只佔總人口的2%至3%。

林醫師指，許多患者疑惑，輕微的側彎是否必然會引發疼痛，但根據Bigos等人於《Spine》期刊發表的研究顯示，輕微結構異常與未來的背痛並無顯著相關。即使是宏觀的脊椎結構，直與彎的個體在統計學上背痛的概率並無差異。而對於確診為側彎(> 10度)的患者，Weinstein等人的長期研究指出，雖然這類患者的背痛比率(61%)高於一般人(35%)，但疼痛通常為輕度至中度，並不會導致嚴重的功能性障礙。側彎的疼痛往往來自肌肉的代償性疲勞。 元兇不是骨頭 側彎問題多分為以下2大類別：

功能性側彎： 成因：常源於長短腳、肌肉痙攣或姿勢不良。

疼痛感：來自軟組織(肌肉筋膜)的張力，而非骨頭本身。 2.結構性側彎： 影響：骨頭變形。

疼痛感：若無嚴重壓迫，痛感來自肌肉為了維持平衡而產生的代償性疲勞。 所以，痛楚可能是長期繃緊的肌肉與筋膜，而不是側彎所致。

徒手治療可根治側彎？ 另外，訪間的徒手治療能根治側彎的說法，其實未有科學證據證實。單純的徒手治療並無法逆轉結構性側彎的角度。根據Romano與Negrini在《Scoliosis》期刊的系統性回顧，並未發現任何高品質的研究支持整脊或按摩能改變特發性脊椎側彎的Cobb角度。結構性側彎的變形涉及骨骼的物理變化，無法僅靠外力改變。 雖然徒手治療無法使骨頭變直，但在功能性管理上卻具備重要價值。徒手治療能有效釋放因代償導致的肌肉繃緊，改善關節的活動度。因此，治療的目的是要保證身體在側彎狀態下依然能正常運作，而不是僅僅追求影像上的改變。

根據國際公認的SOSORT準則，對於側彎的管理可分為以下幾種方式： 觀察(< 20度)：定期追蹤。 特定物理治療(20-25度)：如施羅斯療法，透過特定的呼吸與肌肉用力模式來對抗側彎的旋轉。。 背架(25-45度且骨骼未成熟)：證實能降低惡化風險的非手術治療。 手術(> 45-50度)：僅在影響心肺功能時考慮。 3招日常脊椎保養 林醫師提醒，疼痛往往源自恐懼與焦慮。當告知「你有側彎」後，可能會產生不敢運動的心理，反而導致核心肌群萎縮及筋膜黏連，最終演變為慢性疼痛。但其實10度以內的脊椎不對稱是正常變異，應積極參與活動。不論脊椎是否完美，重複勞動與固定姿勢過長都是脊椎健康的主要威脅，建議進行以下日常保養：

動靜結合：每工作40分鐘，站起來活動5分鐘。

反向伸展：配合日常活動，進行對側的伸展運動。

關注軟組織：定期進行伸展、瑜伽，或尋求專業醫師的筋膜放鬆，可增強肌肉彈性。 脊椎側彎並非絕症且大多不需要過度焦慮。了解與接受它，並以正確的方法(如運動與適度治療)與側彎共存，將能擁有無痛且充實的生活。