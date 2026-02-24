熱門搜尋:
出版：2026-Feb-24 09:00
拜年見親友可防腦退化 健康功效相當於戒煙 醫生教3招健康長遠投資

過年的最健康活動是拜年？有醫生指出，在過年期間，拜年活動有如社交活動，不但有助護心防腦退化，甚至可以降低50%死亡風險。醫生指出，有3大方法有助為健康作出長遠投資。

拜年見朋友多社交防腦退化

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，過年期間的最佳活動不是放炮仗、打機或大吃大喝，而是與久違的朋友見面的拜年。這不僅是一種情感交流，而是有科學依據的「生物醫學現象」。

為甚麼與朋友見面有益健康？

黃醫生解釋指，社交關係不僅僅是情感的附加品，它是一種神經內分泌調節機制影響身體。根據一項大型長期研究，穩定的社交關係與較低死亡率顯著相關。當與熟悉的朋友見面時，大腦會發生一系列的生理變化：

  • 釋放催產素(Oxytocin)：有助於降低壓力荷爾蒙皮質醇。

  • 活化前額葉皮質：改善情緒調節。

  • 提升心率變異度(HRV)：心血管系統更有彈性。

社交威力=戒煙

根據2010年在《PLOS Medicine》上發表的統合分析，良好的社交關係可使死亡風險下降約50%。即是較強社交關係者的生存率比社交關係較弱者高出50%。而這個效果量更相當於戒煙的影響力，以下是各種情況的死亡風險：

  • 吸煙：升50-80%

  • 孤獨：升50％

  • 肥胖：升20-30％

即代表孤獨感的風險接近於慢性吸煙者的風險。

腦退化預防方法｜早上10個習慣阻截退化 頭腦更靈活（am730製圖） 腦退化預防方法｜1. 一邊工作一邊收聽喜歡電台節目（am730製圖） 腦退化預防方法｜2. 散步（am730製圖） 腦退化預防方法｜3. 做家務（am730製圖） 腦退化預防方法｜4. 大聲朗讀（am730製圖） 腦退化預防方法｜5. 照鏡子微笑（am730製圖） 腦退化預防方法｜6. 洗澡（am730製圖） 腦退化預防方法｜7. 打電話（am730製圖） 腦退化預防方法｜8. 規劃待辦事項（am730製圖） 腦退化預防方法｜9. 持續簡單的運動（am730製圖） 腦退化預防方法｜10. 吃水果（am730製圖）

常社交護心臟

研究表明，社交支持程度較高的人，其心率變異度(HRV)也較高，這意味著：

  • 自律神經功能更健康。

  • 副交感神經活性更強。

  • 心臟的調節能力也愈佳。

黃醫生解釋指，HRV是一個評估心臟與自律神經健康的核心指標。社交支持促進了迷走神經活性，降低壓力荷爾蒙，改善自律神經平衡，從而降低心血管疾病與死亡風險。

再見久違的朋友時，海馬迴會被激活，情緒記憶被重建，這種重溫過去的能力有助於增加「自我連續性」，並與降低抑鬱風險相關。因此，當你和朋友相聚時，那種瞬間回到青春的感覺並非虛幻，而是真實的神經活動。

3招健康長遠投資

根據人類學家Robin Dunbar的「150法則」，人類大腦能夠維持的穩定社交關係約有150人，但真正親密的朋友通常只有3至5個。這些朋友作為情緒緩衝器，有助於分流壓力，對退休或單身族群的健康益處甚至超過家庭支持。黃醫生指，春節是社會節律最同步的時刻之一，是一個促進社交聚會的良好時機。這時期的重聚有助於情緒的再次鞏固和記憶的再活化。

如果要開一張「健康處方」，建議如下：

  • 每周一次深度社交。

  • 每年固定聚會。

  • 主動維繫3至5位核心朋友。

黃醫生表示，朋友不僅是一種娛樂，而是長期投資健康的資本。定期的社交互動能夠減緩記憶與認知功能的衰退，尤其在亞洲人群中，與朋友的互動顯著降低失智症和死亡的風險。

