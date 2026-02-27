睡眠質素與「壓力失衡」息息相關 五大好習慣帶你提升睡眠質素

都市生活節奏快，工作量大、壓力大，不少人日間已經忙到透不過氣，夜晚回到家以為可以好好休息，卻反而難以入睡。腦袋不停回放白天發生的事、明天的工作清單、各種煩心事等，愈疲倦愈難眠，導致翌日精神欠佳、效率下降，再加上新一輪壓力，形成「壓力型失眠」！ 近七成港人受失眠困擾 與工作及學業壓力密不可分 本地大學最新調查顯示，逾70%港人在過去半年曾出現失眠問題，當中不少受訪者表示，最主要原因來自工作、學業及未來不確定性帶來的壓力。成年人長期OT工作，容易出現精神疲勞；青年人面對升學與就業競爭；學生亦承受成績與家庭期望。不同年輕層都受壓力累積，直接削弱身心調節能力，形成「愈攰愈瞓唔著」的惡性循環。

五大好習慣改善壓力失眠 1. 日間適量活動

壓力型失眠的其中一個原因，是大腦和身體長期處於繃緊狀態，神經「收唔返」，夜晚自然難以放鬆。透過輕度活動，例如快步行、伸展或瑜伽，有助消散日間累積的緊張感，讓身體先放鬆一步，大腦晚上亦更容易進入休息模式。 2. 避免使用電子產品

很多人明明已經想睡覺，但仍然難忌「滑手機」、「睇短片」、回覆訊息的癮。電子產品的強光會抑制體內褪黑激素分泌，令大腦保持清醒，愈夜愈難入睡，思緒回到「工作模式」，自然更難入睡。建議睡前1小時停止使用電子產品，讓大腦慢慢降速、進入安靜狀態，更易進入深層睡眠。 3. 冥想或專注呼吸

透過簡單的冥想或專注呼吸，慢慢把思緒安靜下來，例如嘗試坐好或躺好，將注意力放在呼吸、身體接觸床鋪的感覺，當雜念突然彈出時，把注意力放回到呼吸上（4秒吸、6秒呼），令節奏慢慢穩定，身體會自然放鬆，大腦亦會由高速轉入平靜狀態。 4. 建立規律節奏 調整生理時鐘

壓力會打亂身體的節奏，令人更難自然入睡，也更容易在半夜驚醒。建立規律節奏是重整睡眠的關鍵，例如均衡的飲食、充足的睡眠時間等，當身體習慣晚上「放鬆」，白天「醒神」的節奏後，深睡時間會自然延長，人亦會有足夠精神。 5. 補充適當的保健品調理 改善壓力型失眠體質 以中醫角度，長期壓力會阻滯肝氣，加上肝腎同源，一旦腎陰不足，容易出現煩躁、夜睡不安、多夢、早醒等壓力型失眠表現。蟲草Cs‑4具補腎陰、滋養肝陰、助肝疏泄作用，可協助調理因壓力造成的失衡狀態，使身心更容易回到穩定節奏。

御藥堂培植蟲草菌絲體 Cs‑4

獲多個科研實證 助眠同時提升免疫力 《御藥堂培植蟲草菌絲體 Cs‑4》以冬蟲夏草分離出的「優質菌種」蝙蝠蛾擬青霉（Cs‑4）培植而成，配合腺苷、腺嘌呤、甘露醇及多種胺基酸，有助滋陰補腎、補肺強肝、養精益氣，並強化免疫系統，整體功效與西藏那曲野生冬蟲夏草相若。對於因壓力、作息失衡而出現疲倦、失眠、抵抗力下降或呼吸道敏感等情況，Cs‑4亦能提供針對性的調理作用，其「補而不燥」的特性適合大多數體質人士日常保健服用。經香港權威大學臨床實證1，82%用家表示失眠情況獲得改善；68%用家則認同半夜醒來的次數明顯減少。