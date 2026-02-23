節日後玻璃胃又發作 食西藥後仍復發？留意3大胃不適徵狀！中西醫一致推薦1妙法踢走胃氣酸脹痛

過時過節拜年家庭聚餐多，賀年糕點、晚餐盆菜、各式炸物、打邊爐接力上枱，大大增加「玻璃胃」發作嘅危機！原因係賀年食品普遍較為油膩難消化，多吃自然加重胃部負擔，特別對「玻璃胃」一族而言，更易出現不同程度的胃部不適！重點係一旦發作，即使食西藥後仍有機會復發！以下整理3大胃不適常見徵狀，再傳授1招腸胃專科醫生及中醫師一致推薦日常保健方法，從根本踢走「玻璃胃」。 玻璃胃｜3大常見胃部不適徵狀

1. 胃氣多 糯米點心、炸物、甜食等屬於易產氣或難消化食物，一旦節日進食過量，食物在胃部難以消化，胃內氣體便會積聚，自然會出現飽脹、「頂住頂住」的感覺。若進食速度太快，更會加劇胃不適。

2. 胃酸多 主要原因是節日進食過多油膩食物、胃需要「加班」分泌更多胃酸消化，同時油膩食物消化時間較長，因而增加食物滯留於胃的時間，令胃酸持續刺激胃壁，增加不適。

3. 胃脹痛 節日吃太多、太快，加上進食同時又與親友交談，都會吞入過量空氣，自然就增加胃脹痛不適感。若同時受胃酸刺激就更令人困擾。 不少人節後出現胃氣酸脹痛時，都會靠西藥速治，雖然能短暫紓緩不適，但很多人反映藥力過後仍會再度復發。原因在於部分西藥針對中和胃酸，紓緩不適感，未能從根本改善胃部狀態，提升胃健康。當飲食稍為油膩、食無定時，或遇上壓力與作息不規律，相關胃問題便容易再次出現。 玻璃胃｜4種簡單胃不適改善方法

1. 多起身走動、散步 特別在飯後，多散步或在家四處走動、伸展都有助食物消化，促進腸胃蠕動，有助減輕胃不適感。 2. 按摩腹部幫助通氣 飯後30分鐘至1小時，以順時針方向按摩腹部外圍，可令積聚氣體更易排出，改善胃氣脹痛。 3. 飲用薑茶改善胃酸問題 薑茶具備溫暖身體、促進消化的效果，尤其適合寒性體質、脾胃虛寒人士，聚餐後飲用亦可改善因寒涼食物引起的不適。 4. 服用中式養胃保健品 中式保健品透過中草本養胃配方，強調由內至外長遠調理，有助改善胃氣酸脹痛，促進消化，從根本全方位養好胃健康，踢走「玻璃胃」易復發問題。

