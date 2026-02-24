開工醒腦3招！告別「假期後症候群」

新年假結束後，許多人回到工作崗位卻提不起勁，整天昏昏沉沉、注意力不集中，甚至感到焦躁不安，這種現象在現代被稱為「假期後症候群」。中醫診所醫師邱柏豪表示，從中醫角度來看，多半與放假節日期間作息紊亂、飲食過度、氣血運行不暢有關。要讓身心快速歸位，不妨從中醫的三個方向著手——「調飲食、穩作息、醒氣血」，讓你自然回復專注與元氣！

開工第一周 飲食應清淡、可飲「陳皮薄荷茶」 邱柏豪醫師提到，過年期間大魚大肉、甜食與酒精攝取過多，脾胃負擔沉重。中醫認為「脾為後天之本」，脾虛則易倦怠、嗜睡、頭重如裹。開工後的第一週，應讓腸胃「休息整頓」。 收心飲食建議： 減油減鹽，選擇清蒸、汆燙料理。

多吃蔬果與雜糧，如山藥、蓮子、薏仁、茯苓，有助健脾祛濕。

早晨一杯溫開水，少喝含糖飲料，以減少濕氣積聚。

推薦醒脾茶飲：陳皮薄荷茶

陳皮3克、薄荷1克，以熱水沖泡。

可理氣醒腦、去油解膩，特別適合節後上班族。

建議調整作息並靜心安神 睡前溫水浸腳、按摩穴位 假期捱夜追劇、旅遊奔波，生理時鐘混亂。邱柏豪醫師解釋「心神不寧，百病生焉」，若想回歸穩定作息，可從靜心與放鬆著手。 睡前調神三法： 靜坐調息：睡前靜坐3至5分鐘，專注呼吸，讓浮躁思緒平靜。 溫水泡腳：以約40°C溫水浸腳15分鐘，可加足浴包或艾葉，浸腳能引血下行，溫暖肝脾腎三經，同時刺激足部穴位，達到紓緩疲憊、助眠的作用。 按摩安神穴位： 內關穴(手腕橫紋上三指寬處)→ 安神定心、緩焦慮。

神門穴(手腕小指側橫紋上)→ 改善失眠、心悸。 這些簡單的放鬆儀式，能讓心神安定、睡得更沉，也讓隔天精神更集中。另外復工前幾天應提早入睡、固定起床時間，讓身體逐漸適應工作日的節奏，確保每天有7至8小時的充足睡眠。

推薦放鬆茶飲：玫瑰花茶 玫瑰花性溫，具疏肝解鬱、理氣活血功效，能緩解壓力、調節心情。

可取3至6克玫瑰花以溫水沖泡飲用，幫助肝氣順暢，精神自然舒暢。

工作清醒提振精神 可按摩三穴位、飲醒腦茶 回到辦公室，最常聽到的就是「你怎麼還沒清醒？」邱柏豪醫師提到，這時可運用中醫穴位按摩與茶飲提神醒腦，讓耳聰目明。 醒腦按摩三穴： 百會穴：頭頂正中央，輕敲3分鐘可提神醒腦。

風池穴：後頸髮際兩側凹陷處，按揉3分鐘可舒緩肩頸僵硬。

合谷穴：拇指與食指間虎口處，常按可活絡氣血、提振精神。 推薦提神茶飲：醒腦茶 菊花3克、枸杞5克、人參鬚少許，以熱水沖泡。

清肝明目、益氣提神，特別適合長時間使用電腦的上班族。

清淡飲食、規律作息及氣血調養 三招重拾活力與效率 邱柏豪醫師提醒，中醫強調「人順四時」，新年過後正值早春，陽氣初生。若能順應時節、讓身體循序調整，疲倦與煩躁自然會減輕。建議從清淡飲食、規律作息、氣血調養三步驟開始，給自己時間收心養氣，就能重拾活力與效率。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】