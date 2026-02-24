茹素結果愈食愈肥？醫揭「3大飲食陷阱」 留意「肌少肥胖症」風險

身體陷入熱量赤字，又缺乏蛋白質，就會在燃燒脂肪的同時大量分解肌肉來應急，雖然看到體重下降，但基礎代謝率也隨之降低。

許多人以為「不吃肉就比較瘦」而改茹素，卻不解自己為何愈吃愈肥。長期深耕素食營養的西園醫院婦產科邱筱宸醫生近日分享，素食者在飲食結構改變的初期，容易不知不覺攝取過多碳水化合物，以及食用過多加工素食，都可能導致肥胖。此外，她也提醒茹素減肥的人士，應留意「肌少肥胖症」風險。

邱筱宸醫生表示，最新版《台灣成人肥胖臨床實證指引》指引提及低脂與低醣飲食在體重管理上的角色。而過量碳水化合物對減重不利，她結合素食族常見迷思說明，部分剛開始茹素的人為增加飽足感，容易陷入「高碳水、低蛋白」的飲食模式，例如以屬於精緻澱粉的陽春麵，搭配小量青菜與幾塊豆乾。大量攝取精緻澱粉會使血糖快速上升，刺激胰島素大量分泌，多餘能量便轉化為脂肪儲存，即使沒有吃肥肉，靠澱粉類填飽肚子，體脂仍可能持續上升。

小心超加工素食 也要當心身體「油多肉少」

指引明確指出，超加工食品與成人肥胖風險高度相關。邱筱宸醫生提醒，包括百頁豆腐、素肉排、素火腿等素食，含有較高的油脂、鈉與添加物，屬於超加工食品範疇。她表示，有助減重的植物性飲食，指的是「全植物原型飲食」(Whole Food Plant-Based)，而非高度加工的素食。

另外，新版指引也特別提及「肌少肥胖症」。邱筱宸醫生說明，這是一種相對危險的狀態：BMI可能已超標，但身體組成卻是「油多肉少」；身體陷入熱量赤字，又缺乏蛋白質，就會在燃燒脂肪的同時大量分解肌肉來應急，雖然看到體重下降，但基礎代謝率也隨之降低。「這就是為甚麼有人茹素減肥，最後會復胖，甚至變成易胖體質。」