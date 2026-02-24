中大研新儀器 揪早期認知障礙

隨著人口老化，認知障礙症成為未來的一大挑戰，其中阿茲海默症為最常見的病因。如可及早介入早期患者，可透過治療減慢惡化。香港中文大學心理學系近日成功透過功能性近紅外光譜(fNIRS)技術，識別出早期患者，並期望可將有關技術及早期篩查普及化，減低長遠醫療負擔。 約七成認知障礙症是阿茲海默症，其中患有輕度認知障礙(MCI)的人罹患阿茲海默症或相關認知障礙症的風險較高，尤其是失憶型輕度認知障礙；估計65歲及以上罹患輕度認知障礙的人中，約每十人就有一到兩人會在一年內發展成認知障礙症。

早介入延惡化 惟現時認知障礙症主要透過香港版蒙特利爾認知評估(MoCA)初步診斷，其後則要再做電腦掃描或磁力共振作進一步的檢查，過程不但繁複，也只可找出已患有認知障礙症的患者，無法及早干預以改善其患病進程。 香港中文大學心理學系主任及教授、心智健康研究中心總監陳瑞燕認為，若能透過早期篩查，便可在黃金階段進行非藥物介入，例如調整生活習慣和飲食及多做運動等，減慢長者腦退化速度，亦能方便家人及早規劃照顧方案。

前額葉血氧反應 陳瑞燕及研究團隊招募了151名參與者，將他們分為正常認知(NC)、失憶型輕度認知障礙(aMCI)、非失憶型輕度認知障礙(naMCI)以及3個主觀記憶下降(SMC)嚴重程度組別(輕度、中度及嚴重)共6組。他們會使用由研究團隊研發的fNIRS儀器，透過非侵入性的光學神經影像技術，以近紅外線來衡量大腦皮層血流動，找出輕度認知障礙患者。 參加者會同時進行高難度記憶遊戲，儀器將量度參加者在進行遊戲時的前額葉血氧反應。陳瑞燕解釋，大部分人都未必能完成記憶遊戲，但艱難的任務可提高大腦功能差異化的敏感度，在進行高難度記憶遊戲時，前額葉血氧反應會有明顯不同，亦更容易區分出兩種輕度認知障礙，即失憶型及非失憶型。

fNIRS儀器比起以往檢測認知障礙症的方式相對方便快捷及輕巧，成本也更低廉，檢查時間只需約兩小時，陳瑞燕期望，fNIRS儀器可會成為提前識別腦退化風險的工具，亦普及到像血壓計一樣。 免費風險評估 研究團隊將於下月起，開展為期三年的認知障礙症免費風險評估，為40歲以上的市民進行篩查，此計劃由中大社會科學院資助，費用全免，名額1,000人。完成後參加者會取得報告，如結果顯示參加者有早期認知障礙症的跡象，團隊會轉介相關介入服務，包括神經反饋訓練(neurofeedback)及生活醫學(lifestyle medicine)等支援。市民如有興趣，可透過WhatsApp：6535 9909報名。