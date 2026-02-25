食物包保鮮紙烹調、加熱恐溶出毒物 醫教4招避風險

近來不少料理實境節目引起話題，許多人也從中發現，有些廚師會將包著保鮮紙的食材直接下鍋蒸煮，但泌尿科醫生呂謹亨不建議效仿此舉，尤其新年後，不少家庭可能會將先前準備的佛跳牆、清蒸魚等年菜從冰箱取出翻熱，過程中也可能會用保鮮紙覆蓋盛裝食物的容器，但高溫或油脂可能促使塑膠單體或添加劑溶出，增加接觸塑化劑等環境荷爾蒙的風險。

耐熱不等於「不溶出物質」 高溫、油脂都可能提高風險 呂謹亨醫生指出，市面上部分保鮮紙會標榜「耐熱」，但耐熱溫度多半只代表材質到達物理變形或融化的臨界點，也就是融化的溫度，並不等於在該溫度下一定不會溶出化學物質。依毒物與食安研究觀點，即使是耐熱程度相對高的材質，若接觸高油脂或高溫環境，仍可能有塑膠單體或添加劑溶出的風險，因此原則上不建議保鮮紙直接接觸熱食，更不建議把包著保鮮紙的食物直接加熱。 不同材質耐熱差很大 PVC 風險相對高

聚乙烯(PE)：約80至110度，不含氯與塑化劑，但材質穩定度較低，接觸油脂熱食仍可能溶解。 聚氯乙烯(PVC)：約60至130度，因含氯且常有大量塑化劑，遇高溫易溶出有害物質，風險最高。 聚偏二氯乙烯(PVDC)：約60至140度，含氯與塑化劑，因密封度高，若加熱形成壓力與熱度，可能更促使溶出有毒物質。 聚甲基戊烯(PMP)：可到180度，目前較耐熱且不含塑化劑，但仍建議避免直接接觸熱食。 蒸、煮看似溫和 其實溫度常踩在臨界點附近 不少人以為水煮、清蒸等烹調方式的溫度不高就較安全，但呂謹亨醫生提醒，多數中式料理的溫度往往超過聚乙烯和聚氯乙烯的耐熱範圍，若將保鮮紙包著海鮮、烏賊直接進蒸籠或鍋子蒸煮，保鮮紙會直接受100度以上的水蒸氣長時間加熱，不僅可能因油脂接觸而部分融化，塑化劑更會隨冷凝水滴回食物中。

水煮：約100度 清蒸：密閉環境下可略高於100度(約100至105度)。 油煎或油炸：常落在160至200度。 熱湯或高油脂食物：剛起鍋常仍維持90度以上。

塑化劑是「環境荷爾蒙」 可能干擾男性生殖功能 呂謹亨醫生說，塑化劑(例如鄰苯二甲酸酯類)因結構與人體荷爾蒙相似，常被視為「環境荷爾蒙」，可能干擾內分泌，進而影響人體內分泌系統健康，包括抑制睾酮導致精子成熟度下降、數量減少、活動力變差，增加男性不孕風險。另有研究提到，不孕症男性體內塑化劑濃度可能較高。此外，若胎兒或幼兒期暴露於較高濃度塑化劑，可能增加男嬰生殖器發育異常風險，例如陰莖較小、隱睾症或尿道下裂，還有研究以肛殖距(AGD，為肛門到尿道口的距離)縮短作為男性化受阻的生物指標之一，長期而言也可能與性衝動降低、性慾減退等狀況相關。

加熱菜餚怎麼做？ 4 個實用須知 加熱必撕：進微波爐、電鍋或蒸籠前，務必移除所有保鮮紙。 玻璃或陶瓷取代：盛裝熱食與加熱時，優先用性質較穩定的玻璃或陶瓷容器。 多喝水和運動：塑化劑具累積性，透過充足飲水與排汗，有助身體代謝。 外食減塑：少用塑膠袋裝熱湯，降低保鮮紙覆蓋加熱的習慣。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】