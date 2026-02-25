過年致肥原因不是吃太多？元兇竟是1行為 營養師教1招降血糖減脂肪儲存

大吃大喝的新年不是致肥元兇？有營養師指出，雖然過年期間有多餐的誘惑，但其實這並不是致肥的唯一原因，有1種行為才是致肥關鍵。不過，只要用1種方法，就可以有助降血糖及減少脂肪儲存。

過年致肥原因不是吃太多？

營養師呂美寶在其facebook專頁上分享指，過年期間大家聚在一起聊天、打牌、追劇或滑手機，很容易一坐就是好幾個小時。其實最常見的發胖陷阱不是單一餐點，更容易造成體重增加的，是「久坐＋頻繁進食＋零食不斷」這種組合。

不過，只要養成一個簡單的小習慣就能幫你維持代謝穩定，降低囤積脂肪的機會。研究顯示，每隔約20分鐘起身活動2分鐘的輕微動作，可以減輕餐後血糖上升的幅度，進而降低把多餘糖分轉為脂肪的機率。研究亦發現，與單純從坐姿站起來相比，短暫步行更有用，因為走動會啟動大肌群，增加肌肉對血糖的吸收，用來供能就不會被直接儲存為脂肪。