過年致肥原因不是吃太多？元兇竟是1行為 營養師教1招降血糖減脂肪儲存

大吃大喝的新年不是致肥元兇？有營養師指出，雖然過年期間有多餐的誘惑，但其實這並不是致肥的唯一原因，有1種行為才是致肥關鍵。不過，只要用1種方法，就可以有助降血糖及減少脂肪儲存。
過年致肥原因不是吃太多？
營養師呂美寶在其facebook專頁上分享指，過年期間大家聚在一起聊天、打牌、追劇或滑手機，很容易一坐就是好幾個小時。其實最常見的發胖陷阱不是單一餐點，更容易造成體重增加的，是「久坐＋頻繁進食＋零食不斷」這種組合。
不過，只要養成一個簡單的小習慣就能幫你維持代謝穩定，降低囤積脂肪的機會。研究顯示，每隔約20分鐘起身活動2分鐘的輕微動作，可以減輕餐後血糖上升的幅度，進而降低把多餘糖分轉為脂肪的機率。研究亦發現，與單純從坐姿站起來相比，短暫步行更有用，因為走動會啟動大肌群，增加肌肉對血糖的吸收，用來供能就不會被直接儲存為脂肪。
1招降血糖減脂肪儲存
營養師建議，透過以下2大技巧進行簡單又生活化的過年輕運動：
1. 行為綁定(把活動和日常習慣綁在一起)
在客廳鋪張瑜伽墊，看電視時順便做伸展或貓牛式。
想吃零食前，先做10下深蹲或站姿抬腿。
吃飽後不要立刻坐下，先走一下分鐘；或慢跑、進行基礎體重訓練或短影片運動。
2. 遊戲化獎勵(把動一動變成全家互動)
跟家人設定小挑戰，達成的給予小獎勵(像是「健康利是」)。
營養師表示，過年本就該放鬆享受美好時光，不需要把歡聚變成嚴格的運動課。只要在團聚過程中穿插短暫動作，就能兼顧代謝健康與歡樂氣氛。記得：每20分鐘動一兩分鐘，小改變也能帶來不小的效果。