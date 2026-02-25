戴con雙眸乾澀眼紅紅？醫：佩戴少1動作即出事

最近天氣溫差大，眼睛乾、刺、紅、腫等情況更常見。中華民國視網膜醫學會理事、高雄長庚醫院眼科部近視防治中心負責人吳佩昌指出，在此情況下，一天佩戴隱形眼鏡的時間應盡量控制在8小時內，否則隱形眼鏡的含水量易隨環境蒸發，進而讓眼睛的不適感更明顯。他也建議隨身準備適合的人工淚液，並養成正確清潔與佩戴隱形眼鏡的習慣，降低角膜感染與受傷的風險。

乾燥環境隱眼鏡片水分蒸發 小心眼更乾 吳佩昌醫生受訪時說，外在環境較乾燥時，隱形眼鏡的水分易被蒸發，而當鏡片含水量不足，可能反過來從眼睛吸收水分，使佩戴者的眼睛更加乾、刺、腫，加上近來天氣溫差變化劇烈，血管收縮和擴張的次數增加，不適往往在下午到傍晚較明顯，若本身又因工作長時間盯螢幕、眨眼次數變少，無疑是雪上加霜。他建議若在濕度較低的暖氣房工作，應提醒自己看螢幕時應多眨眼，也可在距離身體較近的桌上放一杯熱水增加濕度，盡可能降低可能的眼睛不適。

留意人工淚液包裝 含防腐劑成分勿在戴隱形眼鏡時使用 吳佩昌醫生也建議，長期用眼的人士可隨身攜帶人工淚液，不過也須留意包裝上註明的成分，其中含防腐劑的人工淚液，一天單次使用通常不宜超過4次，但仍依醫生指示為準，若在佩戴隱形眼鏡時使用，防腐劑可能在鏡片上累積，對眼睛刺激反而更大，因此他較建議在「佩戴前」與「摘下後」再滴，而非在「佩戴時」直接滴，尤其是長期佩戴隱形眼鏡者更要留意。 至於無防腐劑的人工淚液，吳佩昌醫生說，這類產品比起含防腐劑的人工淚液，使用次數較無限制，同樣醫生指示下使用即可。不過他也提醒，正因這類產品無防腐劑，開封後更易孳生微生物，因此盡量在開封後約24小時內用完，若未用完也應丟棄。

日棄型隱眼較安全 透氧率高低也是關鍵 此外，針對隱形眼鏡怎麼挑選，吳佩昌醫生提到「使用壽命」和「透氧率」很重要，其中使用壽命分為日棄和月棄，以日棄相對衛生，原因是用完即丟，可降低長期使用後可能的感染風險，一天佩戴時間盡量不要超過8小時。 至於透氧率高低，則與能否讓人持久佩戴有關，透氧率較高的鏡片，佩戴後的角膜缺氧、紅腫及發炎風險相對較低，他也觀察到，市售隱形眼鏡未必都在外盒清楚標示透氧相關數值，如有相關疑慮，可留意產品仿單資訊，並由醫生或驗光人員協助選擇。

換鏡片時別忽略 沒洗手就碰大問題 吳佩昌醫生也提醒，佩戴隱形眼鏡前應先用肥皂洗手，以降低皮膚的細菌量，若條件允許，清潔後再以75%酒精乾洗手消毒會更安全。他也分享曾看過有人在搭機快抵達機場時，直接更換隱形眼鏡，卻未洗手或消毒就佩戴，以健康角度來看，此舉其實相當危險。 乾眼、青光眼等患者 盡量少戴隱形眼鏡 另因青光眼患者往往需長期滴藥水，且可能合併使用多種眼藥水；乾眼症族群經醫生診斷後，也常需使用人工淚液或眼藥水，吳佩昌醫生指出，這類長期用藥的病人，眼表接收刺激與過敏的反應可能較明顯，若再佩戴隱形眼鏡，角膜易更紅腫，也更不舒服。

事實上，在戶外活動時，眼鏡能替眼睛擋掉強風和一些灰塵，減少乾燥等情況加劇，因此他建議這類有眼睛疾病的族群，隱形眼鏡佩戴時間愈短愈好，或盡量以戴鏡框眼鏡為主，若非必要場合，不一定要佩戴隱形眼鏡。 出遊騎車先防風 當心眼熱痛、分泌物增、視力模糊 最後，在假期騎電單車出遊時，異物可能比平時步行還易進入眼睛，若佩戴隱形眼鏡，異物更有機率卡在鏡片與眼睛表層之間，增加角膜受傷風險，吳佩昌醫生提醒，除了頭盔面罩外，可再加戴防風眼鏡或護目鏡護眼防風，一旦出現以下狀況，應先停止佩戴隱形眼鏡，若在摘下鏡片後仍有持續性的不適，應盡快就醫尋求協助。

持續出現 3 情況 應速就醫 眼睛持續有明顯刺痛感，像有東西卡在眼睛取不出來，可能與角膜破皮有關。 眼睛持續灼熱，甚至分泌物增加，可能與角膜發炎有關。 視力突然變模糊，可能與角膜感染或角膜水腫有關。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】